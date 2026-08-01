Los vecinos de Delicias, sobre la línea 2 del tranvía: "Queremos que pase por el centro y recorra la avenida Madrid"

"Zaragoza necesita una línea 2, tan eficiente, exitosa y transformadora de la ciudad como la línea 1". Así de tajantes se muestran en un escrito desde la comisión de Urbanismo de la asociación vecinal Delicias Manuel Viola, una de las agrupaciones con más solera de la ciudad. "Desde la asociación de vecinos de Delicias insistimos en la propuesta que hemos defendido siempre y que coincide con el primer plan de movilidad de 2006: una línea 2 de tranvía este-oeste que pase por el centro, recorriendo la avenida Madrid, y que podría tener un ramal que sirva a la Estación Delicias que podría ser parte de una futura línea circular", detallan.

Desde la asociación Delicias Manuel Viola reaccionan así a las últimas informaciones que se van conociendo sobre los planes de la alcaldesa, Natalia Chueca, con respecto al transporte de alta capacidad en la ciudad. Este diario ya publicó que todo comienza a apuntar hacia una línea 2, que probablemente no sería un tranvía, que discurriría entre la estación Delicias y la de Miraflores sobre el cajón ferroviario que cruza la ciudad, es decir, a través de Tenor Fleta, Goya, el Portillo y avenida Ciudad de Soria. Pero esta opción, que todavía es una hipótesis -el Gobierno municipal ha encargado un estudio para valorar distintas opciones-, no gusta nada a los vecinos del que es el barrio más habitado de Zaragoza.

La alcaldesa de Zaragoza, junto a dos convoyes del tranvía. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Así, lamentan desde la asociación, "ante el cada vez más decidido apoyo ciudadano a una segunda línea, el ayuntamiento empieza a realizar movimientos, aunque no en la dirección correcta". "De momento, el ayuntamiento parece más interesado en resolver la hipotética movilidad futura a Arcosur, un barrio al que todavía le faltan décadas para que alcance los 80.000 habitantes previstos, que en mejorar la movilidad actual de la ciudad consolidada en los que distritos como Delicias, con más de 100.000 habitantes o San José, con casi 70.000, siguen esperando una movilidad eficiente y una transformación urbanística", exponen en un escrito consensuado por los miembros de la comisión de Urbanismo de la asociación Manuel Viola.

La asociación también se posiciona sobre el estudio que va a encargar el ayuntamiento, en cuyo expediente de inicio de la contratación ya se dan pistas de las intenciones del Gobierno municipal cuando habla de «ofrecer oportunidades de integración funcional e intermodalidad» con la línea del Cercanías que recorre el subsuelo. El objetivo de ese informe pagado, afirman desde Delicias, es avalar "una línea que no sea de tranvía y que no transcurra por el centro de la ciudad, sino por el eje Tenor Fleta-Goya". Y opinan con rotundidad: "Un bus articulado nunca va a tener ni la capacidad ni las prestaciones de un tranvía y tampoco parece importar mucho que en Zaragoza se construyan tranvías".

Movimientos directos

"No hace falta encargar un estudio para obtener respuestas que todos los ciudadanos conocen ya: no existe una demanda de movilidad elevada entre el este y el oeste de la ciudad, sino entre el este, el centro y el oeste y el centro. Es decir, hay pocos movimientos directos entre Delicias y San José, por ejemplo, pero muchísimos entre esos distritos y el centro de la ciudad. Ese estudio va a concluir lo que todo el mundo intuye: que la demanda de una línea con trazado por Tenor Fleta y Goya será radicalmente inferior a una que pase cerca del verdadero centro urbano: Plaza España-Independencia, con lo cual no será útil para el objetivo que se persigue. Por otra parte, es muy importante dar servicio a la Estación Delicias, pero es mucho más importante la demanda entre los núcleos densos de los distritos y el centro de la ciudad, por lo que aventurar que el recorrido de la línea 2 debe discurrir por la avenida Ciudad de Soria, carece de sentido", opinan.

El tranvía circula sobre un tapete verde durante gran parte de su recorrido / Miguel Ángel Gracia

Así, la asociación de vecinos Delicias Manuel Viola apuesta claramente por una línea de tranvía que pase por la avenida Madrid y de ahí, al centro, entendiendo por el centro plaza España o plaza Aragón. Para eso las vías tendrán que discurrir o por el Coso o por el eje María Agustín-Pamplona. Pero los planes urbanísticos del Gobierno municipal del PP dificultan esta posibilidad, apuntan desde la entidad: "El ayuntamiento no contempla la nueva línea en las reformas ahora en marcha en el entorno del Portillo o en el Coso, ni en las futuras (y ya anunciadas) de paseo María Agustín, paseo Pamplona y Constitución, que será imprescindible levantar debido al deterioro de la losa de cubrimiento del Huerva. El consistorio ha ido, de esta forma, quemando las naves, ya que no solamente está llevando a cabo una reforma de avenidas con recursos exclusivamente propios, sin ningún tipo de ayuda autonómica, estatal o europea, sino que está de hecho impidiendo que pase por cualquiera de esas céntricas avenidas una línea de tranvía pues, de lo contrario, habría que levantar una vez más las calles recién inauguradas.

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Finalmente, desde la asociación de vecinos Manuel Viola, piden al Gobierno municipal que no mida la oportunidad de llevar a cabo la línea 2 solo por su coste económico. "Argumentan su falta de rentabilidad y, en este sentido, cabe aclarar que el coste económico de una línea de tranvía no depende únicamente del balance coste-beneficio económico, sino de su capacidad transformadora de la ciudad en múltiples sentidos, es decir, en la rentabilidad social: impacto positivo en la calidad de vida y ambiental, reactivación del tejido comercial, mejora de la inclusión y accesibilidad o de la puntualidad y fiabilidad para llegar al trabajo, a una cita médica o al centro de estudios", argumentan.