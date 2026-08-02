La fiebre inmobiliaria se dispara en Arcosur: ya es el barrio con más promociones del país con 4.236 nuevas viviendas proyectadas

Pocos o prácticamente ningún barrio en España concentra la actividad que en estos momentos hay en Arcosur. La fiebre inmobiliaria, especialmente en los últimos tres años, se ha disparado en esta emergente zona de Zaragoza, que en estos momentos sigue urbanizándose y que tiene el objetivo de estar completo (es decir, con todas las calles, infraestructuras y redes de saneamiento y abastecimiento habilitadas) en 2034. En el apartado puramente residencial, según los datos que maneja la junta de compensación, a fecha de hoy se contabilizan hasta 45 promociones residenciales en uno u otro punto.

Casi medio centenar que, en el país, solo puede tener su réplica en el barrio sevillano de Entrenúcleos, que guarda paralelismos con Arcosur y que se proyectó a principios de siglo para conectar Dos Hermanas con Montequinto. En el caso del emergente distrito zaragozano, ahora hay hasta 17 promociones en construcción que sumarán 1.725 viviendas, en su mayoría libres (1.178) debido al peso que tienen las obras en la parte noroeste, recién urbanizada junto a Rosales del Canal. Son 12 ofertas a las que se suman otras cinco urbanizaciones para 547 VPO, la tipología mayoritaria en Arcosur.

Luego, de una forma más o menos inminente se espera la puesta en marcha de otras 17 promociones de pisos que ahora están comercializándose, ocho de ellas de vivienda libre (582 hogares) y otras nueve de protección oficial (772). Tras ellas, y siempre con los datos que se manejan en la junta a día de hoy, se prevé la activación de 11 promociones residenciales más que actualmente están en estudio en las que la VPO volverá a ser protagonista, con ocho urbanizaciones para 414 pisos protegidos y otras tres que sumarán 343 libres. Además, hay que contemplar aquí las 400 viviendas públicas de alquiler que el Gobierno de Aragón sacará a licitación en los próximos meses.

Laura Trives

Así las cosas, los pisos que hay ahora mismo proyectados en el corto (ya en obras) y medio plazo (en comercialización y estudio) agregarían 3.836 hogares para Arcosur. Si se le suman las 400 públicas de la DGA, la cifra crece hasta las 4.236 viviendas. Por contextualizar, a fecha julio de 2026 hay edificados 3.899 pisos en el barrio zaragozano, en su inmensa mayoría VPO, 3.061, con 831 libres. En suma, las construidas (habitadas o a la espera) y las proyectadas suponen 7.735 viviendas, con 4.794 protegidas y 2.941 libres.

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Además, con las obras de urbanización que se están ejecutando en estos momentos o que se van a ejecutar en los próximos meses se permitirá espacio para otros 3.813 hogares en Arcosur en 2028, 1.473 libres y 2.340 de protección oficial. Después del verano, se diseñará el anteproyecto de la tercera y última fase, donde todavía caben otras 11.267 viviendas (6.722 VPO y 4.545 libres), cuyas parcelas estarían listas en 2034. Llenar los más de 23.000 pisos de Arcosur, que tardará lógicamente más tiempo, supondrá que el barrio cuente con entre 50.000 y 70.000 habitantes.