Así funcionará el nuevo bus a demanda de Zaragoza que conectará con los hospitales

El año que viene hay elecciones pero también va a ser un año determinante para la movilidad en Zaragoza. En los próximos meses tendrá que adjudicarse el nuevo contrato del servicio de autobús urbano, un servicio que volverá a gestionar Avanza, si todo va bien, puesto que la compañía ha sido la única que ha presentado una oferta en el proceso de licitación. La propuesta de la empresa está ya siendo evaluada por los técnicos municipales y en esos informes que se han hecho públicos se dan a conocer alguna de las mejoras que se incluirán en la red, entre los que destaca la nueva línea a demanda que conectará a usuarios vulnerables con los principales hospitales de la ciudad.

Así, la oferta de Avanza detalla cómo funcionará en parte este servicio que permitirá reservar un viaje en autobús para acudir a un centro hospitalario. El horario de este servicio será de 7.30 horas a 20.30 horas de lunes a sábado y de 9.00 a 16.00 los domingos y festivos. Cinco vehículos se harán cargo de estas rutas, que se gestionarán a través de un complejo programa informático debido a la dificultad que supone ir modificando los trayectos hacia cada hospital en función de las personas que hayan reservado una plaza, si bien en la franja con mayor demanda el servicio funcionará de forma diferente para poder atender a todo el mundo.

En las horas críticas -no se determinan cuáles son- se organizarán expediciones periódicas cada 60 minutos hacia cada hospital. El usuario tendrá que indicar en su reserva la hora de llegada al centro solicitado y el sistema le asignará hora y lugar de recogida. Uno de los problemas de este nuevo sistema será la brecha digital, ya que los mayores que quieran usar el servicio, que son el tipo de usuario más probable, suelen encontrar dificultades para manejarse con aplicaciones móviles, motivo por el cual podría ponerse en marcha algún tipo de asistencia.

Fuera de esa "franja crítica" el servicio funcionará de forma "totalmente flexible". Los buses irán variando los recorridos "en tiempo real" en función de las reservas realizadas. Eso sí, las paradas tienen que producirse siempre en postes ya existentes de la red de buses urbanos de la ciudad. Y cuando no haya ninguna reserva, estos vehículos estacionarán en puntos de espera estratégicos y cercanos a los hospitales.

Antelación

Asimismo, según describe Avanza en su oferta, el funcionamiento del servicio permitirá la posibilidad de reservar un asiento con una antelación inferior incluso a los 15 minutos. Al mismo tiempo, se podrán guardar huecos en los buses hasta 30 días antes del viaje. En el expediente, los funcionarios también indican que la compañía priorizará la prestación del servicio en zonas con menor conectividad a centros sanitarios y con mayor concentración de población vulnerable como personas mayores. "Si el servicio solicitado se puede prestar con la red de autobús ordinaria, y la persona solicitante no tiene un perfil específico como personas mayores o persona con movilidad reducida, el sistema le ofrecerá la alternativa de transporte de la red ordinaria", se explica.

Pero esta no será la única novedad que se introduzca en el sistema de transporte público de Zaragoza. Además de algunos cambios en los recorridos, ya anunciados, el despliegue tecnológico será una de las cuestiones que los zaragozanos noten a pie de calle. Entre otras cosas se renovarán las validadoras y las máquinas para comprar billetes, pero quizá lo más significativo será la renovación de los postes informativos de las paradas, que incorporarán pantallas de tinta electrónica, como los e-books, consiguiendo así una legibilidad mayor y evitar los reflejos.

Ejemplo de una pantalla de tinta líquida de la firma Papercast en una parada de bus del Reino Unido. / PAPERCAST

Estas pantallas informarán del tiempo de llegada de los buses pero también de posibles retrasos e incidencias en la línea. Serán más o menos grandes en función de la ubicación y algunas podrán funcionar sin estar conectadas a la corriente gracias a unas baterías y paneles solares. Asimismo, se repartirán por la ciudad diez pantallas táctiles e informativas que proporcionarán una información a demanda y todavía más completa.

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Las mejoras en el apartado tecnológico incluirán también cámaras de conteo capaces de medir aforos y pantallas en el interior de los autobuses. Con respecto al tipo de vehículos, Avanza asegura que seguirá electrificando la flota, con buses de baterías que tengan autonomías superiores a los 400 kilómetros. También se probarán combustibles sintéticos y se firmará un acuerdo con Mercedes Benz para poder probar el vehículo con pila de hidrógeno.