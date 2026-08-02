Greenmind, el nuevo restaurante del centro de Zaragoza que apuesta por la comida consciente: "Somos un sitio en el que sentirte bien por dentro y por fuera"

Desde hace unos años, la preocupación por el bienestar, tanto físico como mental, ha aumentado. Esto ha provocado un incremento en la gente que presta más atención su alimentación. Mucha gente se fija en el origen de su comida, la cantidad de nutrientes que tienen o cuáles son los ingredientes exactos. Por este motivo, tendencias como el realfooding están triunfando por todo el mundo.

Un nuevo local de este tipo de comida ha abierto en Zaragoza, se trata de Greenmind, un local que se autodefine como de "comida consciente". Esta filosofía culinaria, como destaca Alejandro, uno de sus dueños, se basa en ideas similares a las del realfooding: "La cocina consciente es uno de nuestros pilares. Esto se basa en saber qué comemos para sentirnos mejor. Intentamos hacer todo lo más sano posible, pero sin perder sabor. Nos alejamos de ultraprocesados, azúcares añadidos y harinas refinadas para tener una oferta culinaria saludable y equilibrada".

Este nuevo negocio se encuentra ubicado en la calle Pedro María Ric número 19 y llevan una semana abiertos, pero las reformas del local han durado algo más de un año. "Esto ha ayudado a crear expectación", confirman desde el local. En este tiempo han tenido cierta repercusión en redes, lo cual han hecho que aumente su popularidad. Planean en un futuro colaboraciones con un club de running, actuando como un centro de recovery para después de una carrera. Menciona que, en esta primera semana, la clientela ha sido variada: "Han venido desde personas de 20 años hasta vecinos del barrio que rondaban los 60".

Más que comida: una experiencia

El local en el que se encuentra cuenta con un espacio amplio, con dos plantas separadas y una estética en la que predominan los tonos neutros, verdes y tierra. El espacio de abajo está pensado para que los clientes puedan venir con su portátil para trabajar o estudiar. Además, Alejandro menciona que van a crear "un espacio de lectura, con diversos libros y revistas", para los clientes que busquen un momento de conexión con ellos mismos. Destaca de igual manera que los muebles están hechos "por ebanistas locales, reaprovechando madera abandonada en diferentes naves". Recalca que vivir en el ahora forma parte también de la filosofía de la empresa.

Alejandro también explica el origen de la idea: "Surge de una manera muy natural. Tres de los socios somos de Zaragoza y apenas hay sitios en los que se pueda tomar algo rápido pero saludable, que es algo que buscas cuando estás trabajando y tienes que comer fuera. Lo principal que buscábamos era comida equilibrada, saludable y con sabor que saciara el hambre y sentara bien antes de volver a trabajar". La ubicación facilita esta función, ya que se encuentra en una zona céntrica con muchas oficinas cerca. Destaca también que la comida, a pesar de tener un enfoque más saludable, está pensada para todo el mundo: "Tenemos opciones vegetarianas y veganas, pero la mayor parte de nuestras proteínas son de origen animal".

Uno de los platos de Greenmind / Gorka Roda

El menú: apuesta por la comida saludable

Dentro del menú de comidas destacan los platos principales, llamados "Platos conscientes". Estos están compuestos por distintas proteínas, como carne de cerdo o de pollo; con opciones vegetales como falafel. "La característica principal de nuestra cocina es el uso de la brasa y del vapor. Son los principales métodos de elaboración que utilizamos", comenta Alejandro sobre sus platos. También menciona como "especialidades de la casa" el hummus y las tiras de boniato, recómendandolas como complementos a los platos principales para personas con un apetito mayor. Todos los platos principales están, además, acompañados por ensalada con un aliño casero de mostaza y miel y una ración de pan de masa madre o arroz a elegir. Esto hace que supongan una opción completa para una comida ligera pero. Para acompañar la comida, también destaca la opción de un refill de agua aromatizada con frutas y hierbas frescas.

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Además de destacar por sus opciones de comidas, Greenmind también ofrece una amplia gama de desayunos, con variedad de tostadas con ingredientes de origen natural. Dentro del abanico de comidas para el desayuno, también hay hueco para los distintos gustos: hay diversas opciones de platos calientes con proteína a base de huevos, jarras de yogur o puding que aportan un toque más dulce, aunque estas también están disponibles como opción de postre en el turno de comidas y una oferta de gastrobar con cafés y tés para todos los gustos.