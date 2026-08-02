La mayor inversión de Renfe en el Cercanías de Zaragoza será para sustituir unas escaleras mecánicas que llevan tres años sin funcionar

La estación de Cercanías de Miraflores en Zaragoza lleva ya más de tres años con las escaleras mecánicas que da servicio a los usuarios sin funcionar. Por un motivo que nadie conoce y que, según ha podido saber este diario, está relacionado con la tromba de agua sufrida en esta zona de la ciudad y la riada posterior el 6 de julio de 2023. Aquel episodio causó cuantiosos daños en todo el entorno, desde el Barranco de la Muerte y Parque Venecia a todo el eje del tercer cinturón en dirección a San José o hacia la carretera de Castellón.

Pero lo llamativo es que una empresa pública con tanto músculo económico como Renfe haya tardado tanto tiempo en volver a ponerlas en servicio. Y es que ni siquiera las va a poder reparar, las va a sustituir por otras nuevas que aún tardarán más de un año en llegar para los pasajeros de la línea que suban o bajen en Miraflores. Aunque también destaca que esta sustitución de las escaleras mecánicas de Miraflores pase a convertirse en una de las mayores inversiones realizadas por Renfe en la línea Casetas-Miraflores desde que se puso en servicio en Zaragoza en junio de 2008. Aunque es evidente que es un desembolso necesario desde hace tiempo.

Esto es exactamente lo que va a suceder con esas escaleras mecánicas que van a costarle a la compañía casi 700.000 euros. Y será al precio que marque la adjudicación de un contrato que ha salido a licitación para su sustitución, un trámite administrativo que surge este verano, que da de plazo a las empresas para presentar ofertas hasta el próximo 21 de septiembre y que, si no hay imprevistos que lo demoren, se podría adjudicar a finales de año o principios de 2027, con las escaleras mecánicas igualmente inutilizadas mientras tanto.

Ocho meses para estrenarlas

Renfe de momento ha sacado a licitación pública un contrato que está valorado en 698.561,68 euros (577.323,70 sin el IVA incluido) y que tiene un plazo de ejecución de 44 meses, aunque a las empresas les indica que deberán garantizar el suministro e instalación de las escaleras mecánicas, cuatro en total, en un plazo máximo de ocho meses, de manera que puedan estar funcionando antes de finalizar el año próximo. El resto de la duración de este contrato corresponde al mantenimiento, también incluido en el mismo, pero tras una puesta en marcha que contará con al menos tres años de garantía para la empresa estatal que gestiona la red de Cercanías en Zaragoza.

Esta actuación, tal y como indican los pliegos, supondrá realizar la sustitución de los cuatro equipos de elevación que se encuentran en la estación de Miraflores, la instalación de sistema andén en las escaleras, la limpieza de los fosos, la creación de una nueva central de incendios, el saneamiento en el paso inferior, la reposición de falso techo del mismo y la reparación de filtraciones sobre las dos de las escaleras mecánicas de andén 2, las mejoras de la iluminación y la colocación de telecomunicaciones de los equipos y de un telecontrol a los equipos reparados.