Zaragoza recupera un popular vuelo internacional que eliminó Ryanair para el último puente de 2026

Esta semana se hizo oficial que Zaragoza recuperará dos años después la popular ruta con Santiago de Compostela después de que Wizz Air haya apostado con fuerza por el Aeropuerto de Lavacolla, que se convertirá en base de la aerolínea húngara. Hasta la preciosa ciudad de Galicia se podrá volar tres veces por semana (martes. jueves y sábado) desde febrero de 2027. Pero el vuelo a Santiago no será el único que volverá a la parrilla de vuelos de Zaragoza en los próximos meses cuando se podrá volver a visitar un popular destino internacional.

Cabe recordar que el Aeropuerto de Zaragoza ofrecerá el triple de rutas actuales a los viajeros en los próximos años gracias al acuerdo que firmarán después del verano el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. París, Venecia, Budapest, Sofía, Varsovia o Sicilia son algunos de los destinos a los que se podría volar desde la capital aragonesa a partir de 2027 tras la aportación inicial de dos millones de euros con los que se aspira a mejorar la conectividad aérea después de varios años de recortes, sobre todo, de Ryanair. Además, la ciudad quiere convertirse en base de alguna aerolínea lo que potenciará todavía más el aeropuerto de Garrapinillos ya que los aviones podrían 'dormir' en la instalación.

Mientras los zaragozanos esperan con ganas que este proyecto de volar a 30 ciudades de 11 países diferentes sea una realidad, la oferta de vuelos desde la capital aragonesa sigue siendo escasa y los chárter son una de las mejores alternativas para evitar desplazarse a Madrid o Barcelona para disfrutar de tus vacaciones. Air Horizont es una de las aerolíneas más populares que conecta Zaragoza con algunas de las ciudades más bonitas de Europa como Oporto, Múnich, Malta o Brujas. La compañía se encuentra trabajando en cerrar los próximos destinos y hará oficial en las próximas semanas su oferta de chárter para la temporada 26-27.

Panorámica de Oporto desde Vila Nova de Gaia al otro lado del Duero / PEXELS

Adiós en 2025

A pesar de que todavía estamos en verano y mucha gente no se ha ido todavía de vacaciones, hay otros que no pueden esperar y ya están planificando su próximo viaje por Europa. Para evitar perder el tiempo yendo a Barajas o El Prat, los chárter desde Zaragoza volverán a ser una realidad en el último trimestre del año con vuelos al sur de Italia, Turquía para las Fiestas del Pilar, Egipto para la resaca pilarista o ya esperar al puente de Diciembre para descubir dos destinos completamente antagónicos como Laponia o Venecia.

El chárter a Venecia permite recuperar, aunque sea de forma extraordinaria, una de las rutas eliminadas por Ryanair en los últimos años. La aerolínea irlandesa ha aprovechado su conflicto con Aena para ir dejando a Zaragoza y otros aeropuertos con cada vez menos rutas y una de las sacrificadas fue la de Venecia en marzo de 2025. El plan del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón es intentar recuperarla en los próximos tiempos al igual que la de París, también eliminada por Ryanair en los últimos tiempos.

Zaragoza recupera el vuelo con Venecia para el puente de la Constitución / Picasa

El viaje a Venecia para el puente de la Constitución ya está anunciado en la web Desdezaragoza por un total de 1350 euros por persona. Se trata de un viaje organizado en el que conocerás todos los secretos de la preciosa ciudad de los canales, pero también visitarás otras ciudades cercanas como Verona, Padua, Levico o Trento. El coste del viaje incluye transporte, vuelos, alojamiento y desayuno incluidos.

Para estas mismas fechas, Desdezaragoza cuenta también con dos intinerarios distintos para visitar Laponia, cada uno con sus diferentes rutas y beneficios. Este viaje resulta apropiado por las fechas, al ser cercano a la época de Navidad podría suponer una opción para quienes quieran comenzar a vivirla desde el principio del mes.

Así quedan los vuelos regulares en invierno

Además de los vuelos chárter, las aerolíneas ya han dado a conocer las rutas que se mantendrán en el aeropuerto de Zaragoza cuando temrine la temporada de verano allá por finales de octubre. Ryanair volverá a quitar su vuelo estacional con Palma y Volotea hará lo mismo con Menorca. La aerolínea irlandesa mantendrá sus rutas a Milán-Bérgamo, Londres-Stansted, Bruselas-Charleroi y Marrakech.

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Un avión de Ryanair / WGU

La única aerolínea que sumará una nueva ruta a su actual oferta desde la capital aragonesa es Wizz Air con su vuelo a partir de mediados de septiembre a Milán-Malpensa. La compañía húngara mantendrá también sus rutas a Roma y Rumanía (Cluj y Bucarest). Para los que prefieran el buen tiempo, buscará desplazarse con Binter a las Islas Canarias o incluso a Cabo Verde, un nuevo vuelo a partir de noviembre que saldrá los sábados con escala en Gran Canaria.