Más de 170.000 llamadas de alerta a la Policía Local de Zaragoza: desde los accidentes de tráfico al rescate de animales atrapados

La centralita del 092 de la Policía Local de Zaragoza, que ahora pasará a gestionarse en el número 112 recibió durante el pasado año más de 170.000 llamadas, la mayor parte de ellas de ciudadanos que reclamaban información general sobre la ciudad. Sin embargo, otro buen puñado de conductas motivaron la acción directa de los agentes, así destacan los 1.469 avisos por accidentes con heridos, 546 llamadas por reventones o las 517 por violencia de género. Los accidentes laborales supusieron 57 alertas.

El número de la Policía Local también sirve para hacer valer derechos. Así destacan las llamadas relativas a las personas que no respetan las placas de reserva de aparcamientos (12.769), las denuncias por incumplimientos de tráfico (11.556) y las que reclaman la asistencia a personas (11.391).

Con un volumen significativo en el balance del pasado año figuran las denuncias por infracciones penales (4.616) y los avisos para la asistencia de animales, tanto para el rescate de perros, gatos y otras mascotas, como para denunciar comportamientos incívicos por parte de los propietarios. De estas se recibieron 4.062 llamadas.

La revisión del listado de quejas a la Policía Local deja traslucir un buen número de problemas cotidianos a los que se enfrentan los vecinos. Así, los agentes tuvieron que afrontar avisos por botellón, venta ambulante (55), vehículos abandonados (324), quejas con el tranvía (214), denuncias por los horarios de cierre de los bares (205) o por las pintadas y grafitis (55). Hasta por incumplientos con la ley del tabaco tuvieron que atender en cinco ocasiones.

En relación con las llamadas sobre la propia acción policial, el mayor volumen corresponde a los servicios especiales (3.389), seguidos por las intervenciones por seguridad ciudadana (que son 1.762), la mediación por conflictos privados con 1.326 avisos o el regular tráfico, que motivó 1.723 llamadas, además de 186 quejas por grandes congestiones en las principales arterias de la ciudad.

Por lo que respecta a las quejas de ciudadanos, la causa principal que provocó que los ciudadanos marcaran el 092 fueron las molestias por ruidos (3.096), seguida a cierta distancia por el estacionamiento en doble fila (1.244) y los avisos sobre alarmas en edificios o coches (674).

Finalmente, en la categoría de reclamaciones de servicios municipales y asistenciales, el aviso más frecuente fueron por las inundaciones y los problemas con filtraciones en 2.022 ocasiones, la atención al urbanismo (1.779), la asistencia por bomberos para otros auxilios (1.514) y el servicio de bomberos en el caso de incendios con 1.115 avisos. También fueron significativos los incidentes por climatología como viento, hielo o agua (757) así como las llamadas por caídas en domicilios, que se repitieron hasta en 715 ocasiones.