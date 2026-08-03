Cafés El Tostadero confirma la apertura de su primer local en el centro de Zaragoza: "Pronto levantaremos la persiana"
Tras varios meses de trabajos anuncian la apertura de este nuevo café en la calle Alfonso
Las novedades hosteleras siguen apareciendo en Zaragoza. Una de las calles con cambios más volátiles en cuanto a negocios es la calle Alfonso. En esta céntrica vía de la ciudad se lleva meses fraguando un nuevo establecimiento ubicado en un local emblemático.
La joyería Martín Blasco cerró en 2021 tras varias décadas en la esquina con la plaza Santiago Sas. Así, ponía fin a su historia con más de 30 años desde que abrieron sus puertas en 1986. Tras varios años sin novedades, en noviembre de 2025, la marca de café El Tostadero anunciaba que abrirían en el emblemático local una cafetería de especialidad.
Llega Devil Coffee
Bajo el nombre de Devil Coffee abrirá sus puertas en breves este nuevo negocio. Ellos mismo, en las cuentas tanto de El Tostadero como del local han anunciado que tras meses de trabajo, que se han alargado, la apertura está cada vez más cerca. "Las cosas buenas a veces tardan un poco más de lo previsto. Por fin podemos decir que pronto levantaremos la persiana de Devil Coffee", explican.
En los próximos días seguirán dando más información de todo lo que está por venir y enseñarán todo lo relacionado con la cafetería. Algo que ya han ido haciendo en diversas publicaciones como enseñar la marca, el logo o como se prevee que sea por dentro. En la fachada ya ha cambiado el nombre. En el pasado queda el cartel de la joyería y ahora se deja leer Devil Coffee. También se pueden ver varios logos de la marca de café y otro cartel donde pone "algo grande se está tostando aquí dentro".
Color verde por bandera
Según parece el color verde será una de las señas de identidad del establecimiento. "El verde forma parte de la cerámica tradicional de Teruel y también de la identidad de Devil Coffee. Un guiño a nuestros orígenes aragoneses, a la artesanía de nuestra tierra y a una forma de hacer las cosas con mucho carácter", muestran en una publicación.
Con esta novedad, la calle Alfonso sigue ampliando su oferta de negocios. Esta cafetería de especialidad se suma a otros negocios dedicados al café, a las patatas fritas de El Belga, las tartas de queso de Bascake o 99 Cheesecakes y los dulces portugueses de Natas D'Ouro
- Una macrooperación que despega en Zaragoza: el Banco Santander empezará a construir sus primeros pisos y unifamiliares en Santa Isabel antes de final de año
- El barrio de Zaragoza que doblará su población en los próximos años: desbloqueo definitivo al proyecto para construir más de 1.200 viviendas por 23,7 millones
- Zaragoza recupera un popular vuelo internacional que eliminó Ryanair para el último puente de 2026
- Ni Cambrils ni Salou: este es el municipio de Tarragona que conquista a los aragoneses con sus más de 30 playas y calas
- Los vecinos de Delicias, sobre la línea 2 del tranvía: 'Queremos que pase por el centro y recorra la avenida Madrid
- Adiós a una de las tiendas de Calzados Silvio en Zaragoza: liquidación total de sus productos en su último día de apertura
- Así funcionará el nuevo bus a demanda de Zaragoza que conectará con los hospitales
- Las ventajas de vivir en una casa cueva en Zaragoza: 'Llegamos a tener hasta diez grados menos