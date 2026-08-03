La manzana de Zaragoza que sumará 762 viviendas para cerrar la orla este: en total serán más de 2.600 junto al tercer cinturón

La cicatriz urbana que Zaragoza sigue presentando en la orla este de la ciudad, en los terrenos ubicados en la trasera del Príncipe Felipe, permanece en un compás de espera hasta que terminen de perfilarse todos los detalles del aspecto final que tendrá una manzana en la que, como principal característica, se podrán construir 762 pisos. La intención del ayuntamiento es poder avanzar en el expediente tras el verano, ya desde septiembre, para poder desbloquearlo definitivamente. En el área de Urbanismo se discuten ahora algunas cuestiones de carácter técnico, relacionadas con aspectos como los aparcamientos que se crearán (tanto subterráneos como en superficie).

Se trata de una enorme pastilla de cerca de 10 hectáreas (98.000 metros cuadrados) que darían continuidad a los terrenos donde está levantado uno de los equipamientos deportivos y culturales más importantes de Zaragoza, el pabellón Príncipe Felipe, en un entorno en el que colindan con la estación Miraflores, la prolongación de la avenida Tenor Fleta y el tercer cinturón.

Una ubicación que no es baladí, pues a día de hoy es la que tiene más enteros para recibir la segunda línea de transporte público de alta capacidad, el famoso eje este–oeste, que probablemente no sería un tranvía al uso pero que uniría los barrios de San José y Delicias por encima del cajón ferroviario. Con todo, este proyecto todavía es muy incipiente y está a expensas del estudio que el Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca ha encargado a la Universidad de Zaragoza.

De vuelta a la manzana de la trasera del Príncipe Felipe, conviene señalar que se trata de un desarrollo urbanístico que lleva en los cajones desde principios de siglo. Hubo un primer intento de reactivarlo en 2021, pero fracasó, y fue ya en el verano de 2024, hace dos años, cuando el Consejo de Gerencia de Urbanismo dio el visto bueno a la modificación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Suelos de la trasera del Príncipe Felipe de Zaragoza, con capacidad para 762 viviendas. / Rubén Ruiz

Un expediente que enmendaba algunos detalles controvertidos que habían sido planteados a principios de los 2000, como una torre de 24 plantas de usos terciarios y comerciales que fue descartada y un número de viviendas proyectadas que superaba las 1.000 (1.047, para ser más exactos).

Características

El acuerdo de 2024 mantenía el número de pisos que se habían proyectado hace dos décadas, 762, pero incrementándoles la edificabilidad y permitiendo que tuviesen una media de 130 metros cuadrados por hogar. La torre comercial desaparece, pero sus usos se trasladan a los bajos de los distintos bloques residenciales, que podrán alcanzar un máximo de 12 alturas y se distribuyen en seis manzanas.

La primera, de 46 viviendas, estará muy próxima a la estación Miraflores. A esta le seguirán otras dos con 76 y 92 pisos, respectivamente, hasta alcanzar el tercer cinturón. Y entre la confluencia de Tenor Fleta con la Ronda Hispanidad y la avenida Cesáreo Alierta se ubicarán tres grandes urbanizaciones con 208, 201 y 138 pisos.

Área de actuación de las nuevas viviendas tras el Príncipe Felipe. / EL PERIÓDCIO

Una de las novedades que se incluyeron en este nuevo expediente urbanístico respecto a 2021 es que el ayuntamiento se quedará 20 viviendas que serán de titularidad municipal. Asimismo, como parte del 10% de los aprovechamientos que establece la ley urbanística de Aragón, habrá 700 plazas de aparcamiento de uso público que serán subterráneas y en un terreno contiguo al pabellón Príncipe Felipe. Sobre este parking se habilitará una plaza pública ajardinada.

La junta de compensación, que aglutina a los promotores y propietarios de los suelos, que siguen aguardando novedades, se constituyó hace 20 años y presentó el primer proyecto de reparcelación en 2008, año en el que estalló la burbuja inmobiliaria. Desde entonces, el entorno se ha vuelto más atractivo gracias a la prolongación de la avenida Tenor Fleta, que se sumó al estreno del Cercanías entre Casetas y Miraflores en ese mismo 2008.

Parque Venecia 2 y Miraflores

Además, Parque Venecia se ha consolidado como barrio en la orla este y se acercará todavía más gracias a Parque Venecia 2, que contará con más de 1.115 pisos (375 VPO) y que empezará a recibir vecinos en 2029. Del mismo modo, el consistorio autorizó a los propietarios de las parcelas del camino Miraflores en el pasado otoño aumentar la edificabilidad de los terrenos, permitiendo así la construcción de 809 hogares que estarán separados del desarrollo del Príncipe Felipe únicamente por la prolongación de Tenor Fleta.

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Es decir, cuando todos estos ámbitos se impulsen estarán conectados por el tercer cinturón en apenas un kilómetro. Parque Venecia 2, Miraflores y la trasera del pabellón agregarán así 2.686 viviendas y cerrarán urbanísticamente la orla este, expandiendo Zaragoza hasta el límite de la Z–30.