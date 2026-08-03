Medio siglo del 092 en Zaragoza: de patrullar con un Seat 127 a la integración con el 112

La integración en el número de emergencias 112 pone fin a un servicio pionero de gestión de llamadas de emergencia que creó la Policía Local de Zaragoza en el año 1975 con la voluntad de centralizar la atención telefónica ante cualquier incidencia. Con una sala específica y agentes especializados, desde la Unidad Central de Operaciones se han gestionado y derivado durante cinco décadas los servicios policiales solicitados por empresas y ciudadanos, desde infracciones y trámites administrativos donde tienen que acudir los agentes.

Las peticiones han sido muchas y variadas, destacando sobre todo las preocupaciones que inciden en la vida cotidiana (un badén ocupado, unas obras sin licencia), hasta emergencias como robos, malos tratos, incendios o accidentes.

El servicio nació en un momento muy concreto de la ciudad aragonesa, cuando la industrialización avanzaba y la circulación de coches se multiplicaba en la ciudad. Esto provocó el aumento de la circulación y los consiguientes problemas que eso genera. La unidad, además de atender llamadas, también ha servido para llegar con rapidez a los lugares en los que se producían conflictos. En 1975 se inauguró el 092 y se puso a su disposición tres mini coches patrulla (Seat 127) para atender los requerimientos de la ciudadanía en horario nocturno.

El 092 nació también en un contexto de avances tecnológicos. De hecho, su puesta en funcionamiento cambió radicalmente el modo de atender las peticiones que se recibían en la central. En la época fue habitual que los agentes tuvieran que aclarar que si pasaba un coche patrulla circulando en dirección contraria y no se detiene mientras el ciudadano estuviera esperando que una patrulla acudiera a resolver tu petición, seguramente se debía a que esos agentes habían recibido un servicio más prioritario a través de la emisora del 092.

A lo largo de sus cinco décadas de historia, la evolución en el volumen de llamadas del 092 refleja de manera clara el crecimiento de la ciudad y los cambios en los hábitos de comunicación. En 1984, el servicio registraba un total de 38.425 llamadas externas, una cifra que fue aumentando progresivamente con el paso de los años: se alcanzaron las 97.340 en 1995 y casi se duplicaron en el año 2000, rozando las 193.500 llamadas. El año pasado fueron más de 170.000. Uno de los picos históricos se produjo en 2008, cuando la Central de Operaciones llegó a gestionar 209.339 comunicaciones.

La crisis del covid, con todo el mundo confinado en sus hogares, también disparó la ansiedad de la ciudadanía y el número se convirtió en un asidero para solicitar información, aunque se llegó a pedir que se dejara de usar para esos menesteres pues llegaron a producirse momentos de colapso. En la última década, coincidiendo con la digitalización y la posibilidad de realizar consultas en línea, el volumen telefónico se ha moderado.

Pocos zaragozanos recordarán que antes de la implantación de este servicio, la única manera de alertar de infracciones o delitos en la ciudad a la Policía Local era llamar a un teléfono fijo y pedir a quien respondía al otro lado que le pasara con la Guardia Municipal o el cuartel del paseo Constitución.

La unidad operativa en los últimos meses de funcionamiento en Zaragoza. / Ayuntamiento de Zaragoza

Había una manera de contactar directamente con el cuerpo que era llamando al 24100. Y es que habrá ciudadanos que no recuerden que el 092 se creó antes de que existieran los prefijos en España, el habitual 976 de Zaragoza vio la luz el 4 de abril de 1998 dando paso a los nueve dígitos. Y es que esos años 90 del siglo pasado supusieron también la llegada de otros números cortos para emergencias, como el 112, con el que ahora se va a integrar, o poco antes, en 1988, el 080 de Bomberos.

Ese número de cinco dígitos, no obstante, evolucionó al ritmo que crecía la población y la compañía de telefonía estatal, que también estaba inmerso en pleno proceso de digitalización, dio el paso a implantar los seis dígitos. Entonces la centralita pasó a ser el 224100. Y este fue un número tan interiorizado por los ciudadanos que incluso con la creación del 092 acabó sobreviviendo como teléfono de referencia para contactar con el Ayuntamiento de Zaragoza, con un ligero cambio, ya que el 2 inicial pasó a sustituirse por un 7 tras los cambios de numeración introducidos en España. Y así permanece hoy el 976724100, el teléfono fijo convencional del consistorio, una numeración que acabó reemplanzando otro teléfono corto, el 010, creado en Zaragoza en 1997.

Con el nuevo modelo centralizado en el 112 no desaparecen las instalaciones del 092. Gracias al nuevo modelo, los 38 agentes que hasta ahora realizaban labores de atención telefónica podrán incorporarse al servicio operativo y patrullar las calles, mientras otros 24 continuarán prestando servicio en el centro de operaciones policial coordinando los avisos procedentes del reforzado 112.