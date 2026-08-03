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Ya es oficial: estas son las empresas que construirán y gestionarán pisos de "alquiler asequible" en Parque Goya

Las obras de las 543 viviendas de alquiler asequible en Zaragoza se prevé que comiencen en el primer semestre de 2027 y concluyan en el primer semestre de 2029

El solar en el que se levantarán las viviendas está entre el pump truck de Parque Goya y la A-2.

El solar en el que se levantarán las viviendas está entre el pump truck de Parque Goya y la A-2. / GOOGLE MAPS

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha adjudicado a las empresas Metropolitan House BCN Residential S.L. y Genivs Insulae SICC S.A. la concesión administrativa para la construcción y gestión de viviendas destinadas al alquiler en una parcela situada en la avenida Academia General Militar, en el barrio zaragozano de Parque Goya. La adjudicación, formalizada mediante orden firmada por el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, supone un nuevo avance en el desarrollo del mayor programa de vivienda pública impulsado por el Ejecutivo autonómico en las últimas décadas. Los pisos serán destinados a vivienda de "alquiler asequible".

Con 97,76 puntos, la de Metropolitan House y Genivs Insulae ha sido la oferta con mejor nota de entre las cuatro ofertas presentadas, resultando la mejor valorada tanto desde el punto de vista técnico como de los criterios de evaluación establecidos en el pliego.

El proyecto permitirá levantar 543 viviendas dotacionales públicas destinadas al alquiler asequible, que se incorporarán al parque público de vivienda de Aragón mediante una concesión de 75 años, tras los cuales tanto el suelo como las viviendas revertirán íntegramente a la Administración, garantizando así su carácter público de forma permanente.

Una vez adjudicada la concesión y a expensas de cumplimentar los debidos trámites administrativos y la presentación y validación de los proyectos básicos y de ejecución, se estima que las obras de las nuevas viviendas se inicien a lo largo del primer semestre de 2027 y estén concluidas en el primer semestre de 2029.

Casi 2.300 viviendas en marcha

Con esta adjudicación, el Gobierno de Aragón completa el Lote 4 de concesiones demaniales desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para incrementar la oferta de vivienda pública en alquiler asequible. Las viviendas de Parque Goya se incorporan a las 608 ya adjudicadas en el Lote 1, ubicadas en Actur y Valdespartera; a las 640 del Lote 2, en Miralbueno y Rosales del Canal; y a las 500 del Lote 3, en Picarral y avenida de Cataluña.

En conjunto, el Ejecutivo autonómico ha impulsado ya casi 2.300 viviendas públicas mediante este modelo de colaboración público-privada, reservado mayoritariamente a facilitar la emancipación de jóvenes de entre 18 y 39 años a través de alquileres asequibles que contarán con ayudas directas del Gobierno de Aragón para que los inquilinos no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la cuota mensual.

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Este programa forma parte del Plan Aragón Más Vivienda, una estrategia de colaboración público-privada que persigue aumentar de forma sostenida la oferta de vivienda asequible mediante la puesta a disposición de suelo público para que la iniciativa privada construya, gestione y conserve promociones destinadas al alquiler protegido, manteniendo siempre la titularidad pública de los terrenos y garantizando que las viviendas reviertan al patrimonio de la Comunidad Autónoma una vez finalice la concesión.

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