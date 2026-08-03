La oficina antiokupación de Zaragoza recibe 36 consultas en seis meses

La oficina antiokupación impulsada hace ya cinco años por el Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido 36 consultas en los primeros seis meses de este año. La mayor parte de los solicitantes de asistencia legal, ha explicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, han sido los propios dueños de los inmuebles, "representando el 75% de las atenciones", seguidos directamente por "los vecinos afectados", que "han supuesto el 25% restante". Desde la primavera de 2021 se han registrado 525 asuntos gestionados por esta asesoría que ofrece el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) gracias a un convenio por el que el consistorio aporta 35.000 euros.

Según ha difundido el ayuntamiento, la mayor parte de las propiedades que han motivado estas atenciones en la oficina antiokupación eran viviendas residenciales (89% del total), mientras que el porcentaje restante se divide a partes iguales entre locales comerciales y edificios completos. Respecto a la situación judicial en el momento de la consulta, más de la mitad de los usuarios acudieron al servicio este semestre para recibir asesoramiento previo a la interposición formal de una denuncia, mientras que casi el 45% ya tenía un procedimiento judicial previamente iniciado. En casi el 91% de los casos documentados en esta primera mitad del año no se ha detectado ninguna situación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes.

Serrano ha valorado muy positivamente el balance de esta herramienta municipal, destacando que "el Ayuntamiento de Zaragoza se mantiene firme en su compromiso inquebrantable de proteger los derechos de los ciudadanos frente a la lacra de la ocupación ilegal".

Datos acumulados

Analizando la evolución histórica del servicio desde su creación, las estadísticas reflejan una estabilización de la demanda tras el importante pico inicial registrado en 2021, año de su inauguración, en el que se llegaron a contabilizar 191 expedientes. Tras el descenso experimentado en 2022 y 2023, con 73 y 54 casos respectivamente, las cifras volvieron a ascender ligeramente y se mantuvieron muy estables en torno a las 85 consultas anuales durante los años 2024 y 2025.

Con respecto a los barrios, los distritos del Casco Histórico y Delicias han sido las zonas en las que se han notificado más casos seguidos por Torrero, Las Fuentes y Oliver-Valdefierro. Es decir, son los barrios tradicionales y con mayor porcentaje de población vulnerable los que acumulan más casos.

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A la vista de toda esta trayectoria, el concejal Víctor Serrano ha reiterado la "vocación de permanencia de este convenio suscrito con el REICAZ", asegurando que "la estrecha colaboración con los profesionales de la abogacía es la mejor garantía para que las familias zaragozanas cuenten con el rigor técnico y la orientación necesaria para recuperar sus hogares en el menor tiempo posible". Serrano ha concluido recordando que el consistorio continuará "apostando y dotando de recursos a este servicio municipal para agilizar los trámites burocráticos e impedir, por todos los medios legales disponibles, que la ocupación degrade la convivencia ciudadana en los barrios de Zaragoza".