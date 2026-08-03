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La Policía Nacional rescata a un hombre ebrio que estaba siendo arrastrado por la corriente del río Jalón

Un agente no dudó en lanzarse al agua tras observar a la víctima aferrada a unos arbustos mientras la corriente la arrastraba

La Policía Nacional rescata a un hombre que estaba siendo arrastrado por la corriente del río Jalón

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Policía Nacional

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional salvaron en la tarde del pasado miércoles 29 de julio la vida de un hombre que estaba siendo arrastrado por la corriente del río Jalón, a su paso por Calatayud. Los hechos ocurrieron sobre las 17 horas, cuando la Sala CIMACC 091 recibió el aviso de que una persona se encontraba en el interior del río y podría estar en grave peligro de ahogamiento. Inmediatamente se desplazaron al lugar varias patrullas de Seguridad Ciudadana.

A su llegada, los agentes localizaron a un varón que permanecía agarrado a unos arbustos mientras la fuerte corriente trataba de arrastrarlo río abajo. Ante la inmediatez del riesgo y sin perder un instante, uno de los policías se desprendió de su equipamiento policial y se introdujo en el agua para alcanzar a la víctima, efectuar su remolque y ponerla a salvo en la orilla.

Una vez fuera del agua, los agentes comprobaron que el hombre se encontraba consciente, aunque desorientado y con síntomas compatibles con una posible hipotermia tras el tiempo de exposición al agua. Además, manifestó haber consumido una importante cantidad de alcohol antes de acceder al río y explicó que había entrado para refrescarse debido al calor, cayéndose al agua sin poder salir por sus propios medios al no saber nadar.

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Hasta el lugar acudió una ambulancia de Soporte Vital Básico, cuyo personal sanitario trasladó al rescatado al Hospital Ernest Lluch de Calatayud para una valoración médica. La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones en ríos, embalses y zonas de baño, especialmente cuando existen corrientes o se ha consumido alcohol, ya que una situación aparentemente controlada puede convertirse en una emergencia en cuestión de segundos. 

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