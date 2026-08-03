El PSOE censura el encarecimiento de la VPO en Zaragoza: “La vivienda protegida deja de proteger cuando una familia necesita casi 70.000 euros de ahorro",

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha acusado este lunes al Ejecutivo aragonés y al gobierno de la ciudad de impulsar un incremento del precio de la vivienda protegida que dificulta el acceso de jóvenes y familias a este tipo de inmuebles y propone como alternativa un plan de vivienda con financiación europea.

La concejal del PSOE en el ayuntamiento, Ros Cihuelo, ha denunciado en una rueda de prensa que el módulo de la vivienda protegida ha aumentado un 24,8 % en apenas dieciséis meses, tras una subida del 9,5 % en abril de 2025 y otra del 14 % anunciada el pasado mes de julio.

Según ha explicado, ese incremento supone que una vivienda protegida tipo, de 90 metros cuadrados con garaje y trastero, cueste ahora unos 50.000 euros más que hace dieciséis meses.

La concejal ha asegurado que el incremento del precio también eleva la barrera económica para acceder a una hipoteca. En este sentido, ha afirmado que los compradores necesitan disponer de más de 69.000 euros de ahorro previo y afrontar cuotas superiores a los 800 euros mensuales, por lo que la vivienda protegida "ha dejado de cumplir la función para la que fue creada". "La vivienda protegida deja de proteger cuando una familia necesita 70.000 euros para poder acceder", ha lamentado Cihuelo, quien ha calificado de "tasazo" la última subida del módulo de la VPO.

Por otra parte, Cihuelo ha defendido las políticas de vivienda impulsadas por la Unión Europea y el Gobierno de España y ha criticado que Zaragoza no participe en las iniciativas europeas para ampliar el parque de vivienda asequible.

Noticias relacionadas

Como alternativa, el PSOE ha propuesto elaborar una estrategia municipal de vivienda hasta 2030 en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el objetivo de captar financiación para ampliar el parque público de alquiler asequible a través de Zaragoza Vivienda y desarrollar nuevas promociones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.