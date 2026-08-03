Montaña
Rescatados ilesos ante el mal tiempo un grupo de 63 scouts en la Campa Mariano, en Hecho
Durante un fin de semana de intensa actividad, la Guardia Civil rescató a decenas de personas con distintos percances en parajes de montaña de Huesca
La Guardia Civil tuvo que evacuar a un grupo de scouts formado por 63 personas de entre 5 y 23 años sorprendidos por el mal tiempo en un campamento de la Campa Mariano, en el término municipal de Hecho (Huesca). Según ha informado el Instituto Armado, el aviso se recibió a las 22:02 horas del pasado jueves y fue necesario movilizar al GREIM de Jaca (Huesca) y patrullas de la Compañía de la Guardia Civil de Jaca.
Todos los menores junto a sus monitores, vecinos de la provincia de Valencia, fueron evacuados y rescatados ilesos y trasladados al polideportivo de Hecho. Durante ese día, los especialistas del GREIM intervinieron también para auxiliar a dos senderistas vizcaínos de 77 y 63 años que sufrieron golpes de calor en el sendero de los Viveros de Secras (Canfranc-Estación) y en la zona del Arco de Piedrafita (Biescas), respectivamente, y precisaron de traslado hospitalario en Jaca.
Ya el viernes, los especialistas rescataron a dos barranquistas accidentados en el barranco de las Farreres, en Montanuy, tras fracturarse uno de ellos el tobillo, costillas y coxis durante un rápel. El herido, de 51 años, y una mujer, de 46, vecinos de la provincia de Valladolid y Segovia, fueron evacuados hasta la helisuperficie de Benasque donde una ambulancia trasladó al herido al hospital de Barbastro.
Barrancos
El sábado, otras dos barranquistas fueron heridas en los barrancos de La Peonera, en Bierge, y Viadinco, en Fanlo, con una fractura de muñeca y una lesión en la espalda respectivamente. La primera, una mujer francesa de 72 años, fue trasladada al Hospital San Jorge de Huesca, y la segunda, de 58 años y vecina de la provincia de Sevilla, al Hospital de Barbastro.
Los equipos de rescate evacuaron igualmente a seis montañeros madrileños de 26 años enriscados en el corredor Rimaya de la Maladeta, en Benasque, que pudieron continuar posteriormente por sus propios medios tras ser trasladados hasta el refugio de Pescadores-Coronas por el GREIM de Benasque.
También el sábado, el GREIM de Benasque rescató de madrugada a un ciclista de montaña de 54 años vecino de Sagunto que había sufrido una deshidratación y agotamiento en la ruta circular Sierra Negra.
Otras intervenciones
El domingo, los especialistas auxiliaron a tres montañeros tras sufrir uno de ellos, de 75 años y vecino de Tarragona, un traumatismo leve en la cabeza tras una caída a distinto nivel en el Pico Robiñera. El segundo aviso del día se recibió desde el CRS Francés 'Secours en Montagne' Pyrénées, que informaba de que un montañero francés de 81 años había sufrido una deshidratación y agotamiento en el Pico Mondarruego, por lo que fue evacuado y trasladado al aparcamiento de Col de Tentes de Francia.
Los especialistas también localizaron y evacuaron para su traslado al Hospital de Jaca a un corredor de montaña navarro de 25 años que había sufrido una fractura de clavícula tras una caída en la zona del Ibón de Arriel Alto. El último rescate del día se realizó a las 20.55 horas, cuando los especialistas del GREIM de Boltaña localizaron y evacuaron a dos barranquistas oscenses de 32 y 36 años después de que una de ellas sufriera policontusiones por una caída.
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