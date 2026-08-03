Zaragoza amplía el servicio de comedor para personas mayores en agosto con la apertura del centro de La Almozara

El Ayuntamiento de Zaragoza amplía desde hoy el servicio de comedor para personas mayores con la apertura, por primera vez durante el mes de agosto, del comedor del centro de convivencia para mayores de La Almozara. Este equipamiento se suma a los centros Pedro Laín Entralgo y La Jota, que ya venían prestando este servicio estival desde 2022, con el objetivo de garantizar una alimentación equilibrada, un espacio de convivencia y socialización y un refugio climático para las personas mayores que permanecen en la ciudad durante el verano.

La incorporación del comedor de La Almozara, que ofrece 64 plazas diarias de lunes a viernes, incrementa un 53% la oferta disponible durante el mes de agosto, pasando de 120 a 184 plazas al día. Junto a las 60 plazas del comedor de La Jota y las 60 del Pedro Laín Entralgo, la previsión es servir alrededor de 2.500 menús a lo largo del mes.

La concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, ha destacado que "la atención a las personas mayores es una prioridad para el Gobierno de Zaragoza y el servicio de comedor es una de las prestaciones que mejor contribuyen a facilitarles el día a día". Asimismo, ha subrayado que "no solo garantiza una alimentación sana y equilibrada a un precio muy asequible, sino que ofrece algo igualmente importante: la posibilidad de comer en compañía, favoreciendo la socialización y combatiendo la soledad no deseada". La Almozara es, además, el comedor con mayor número de usos de toda la red municipal de Centros de Convivencia para Mayores, lo que ha motivado su incorporación al dispositivo especial de verano.

Refuerzo progresivo del servicio

La apertura del comedor de La Almozara en agosto se enmarca en el proceso de ampliación del servicio desarrollado por el Ayuntamiento de Zaragoza durante los últimos años. Desde 2019 se han incorporado cuatro nuevos comedores municipales (Torrero, Universidad, Las Fuentes y el Luis Buñuel en el Casco Histórico) y se han ampliado las plazas disponibles en varios centros, hasta alcanzar los diez comedores distribuidos por la ciudad.

En los últimos cuatro años, la capacidad de los comedores municipales ha pasado de 288 a 492 plazas diarias, un incremento del 70%, gracias a la creación de nuevos comedores y al aumento de plazas. Asimismo, el servicio se presta actualmente 102 días más al año que hace seis años, tras extender su funcionamiento a los fines de semana y reforzar progresivamente la atención durante el periodo estival.

En estos comedores municipales se sirven menús basales y menús adaptados para personas con diabetes por un precio de 5,50 euros. Las personas usuarias deben ser socias de un Centro de Convivencia para Mayores del Ayuntamiento de Zaragoza. Las reservas pueden realizarse en la cafetería del centro correspondiente, hasta las 20.00 horas del día anterior, con una antelación máxima de siete días.

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Además de proporcionar una alimentación sana y equilibrada, este servicio favorece la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual, promueve la convivencia y contribuye a combatir la soledad no deseada.