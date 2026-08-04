Atención conductores: los trabajos de asfaltado llegan este martes a una importante y discurrida avenida de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza está llevando a cabo este verano una campaña extraordinaria de asfaltado que se suma a la ya tradicional Operación Asfalto, que se hace coincidir también -o se intenta- con las semanas centrales del estío para aprovechar los días en los que hay menos tráfico. Sin embargo, hay obras que siempre acaban generando alguna que otra afección por situarse en calles con mucho tráfico y muy discurridas.

Es el caso de la calle Rioja, que conecta la estación Delicias con el distrito Universidad a través del barrio más poblado de la capital aragonesa. Entre este martes y mañana se va a proceder a la renovación del firme del tramo comprendido entre las calles Lastanosa y San Antonio Abad -en sentido avenida Navarra-, lo que va a obligar a cortar el carril bici en esa parte de la calle.

No obstante, desde el área de Movilidad han previsto un plan para garantizar en todo momento un carril de ciruclación para los coches, aunque de manera puntual sí que tendrán que cortarse las calles San Antonio Abad, Julián Ribera y Emilio Celso Ferreiro. También será necesario prohibir el estacionamiento de vehículos frente a los números 22 y 24. La calle Rioja es una importante vía de comunicaciones de la ciudad y ahora en verano es uimportante

Pero esta no es la única intervención prevista para este inicio de agosto. Antes de que se inicie la Operación Asfalto a mediados de este mes, el consistorio va a ejecutar toda una serie de intervenciones de renovación del firme en varios puntos de la ciudad. Así, en días próximos, se prevé que el asfaltado extraordinario llegue a otras tantas calles. Este es el listado:

Avenida Santa Isabel: Entre la rotonda de la Z-40 y Calle Salvador Valiente Aznar (ambos sentidos). Las obras comenzaron este lunes y acabarán este martes. Se garantizará un carril de circulación dando paso alternativo con señalistas y se cortarán puntualmente las calles: Camino de los Silos, Julio Palacios, Báscula, Juventud, Cenia y Damián Borobia.

Avenida de Madrid 32-40: Entre Ricardo Monterde y Añoa del Busto (sentido salida ciudad), del 3 al 4 de agosto. Se garantizará un carril de circulación.

Avenida de Madrid-Paseo Calanda: Entre Pedro de Luna y Calanda (ambos sentidos), del 3 al 5 de agosto. Se garantizará un carril de circulación en sentido Vía Hispanidad. Se cortará el sentido entrada ciudad y, de manera puntual, el acceso a Nuestra Señora de Bonaria y la incorporación desde Antonio Sangenis.

Calle Cejador Frauca: La calle será cortada entre los paseos Renovales y Ruiseñores, del 5 al 6 de agosto. Estará prohibido estacionar en todo el tramo y en 25 metros a ambos lados de la Calle Jilgueros próximos a la vía.

Calle Melilla: Entre el nº 5 y Joaquín Sorolla, del 5 al 6 de agosto. Se garantizará un carril de circulación dando paso alternativo con señalistas. Prohibido estacionar en todo el tramo (ambos lados).

Paseo de los Reyes de Aragón: A la altura del nº 21, del 5 al 6 de agosto. Puntualmente se cortará la calle.

Calle Ibón de Anayet: A la altura de Lagos de Coronas, del 5 al 7 de agosto. Se cortará puntualmente la vía y se garantizará un carril para circular en ambos sentidos de Lagos de Coronas mediante señalistas. Prohibido estacionar 20 metros a ambos lados (espiga) próximos a Lagos de Coronas.

Vía Hispanidad: A la altura del Camino del Pilón, del 6 al 7 de agosto. Se garantizará un carril de circulación en la Avenida Logroño tanto hacia Avenida Navarra como hacia Via Hispanidad y se cortará puntualmente la salida del Camino del Pilón. Estará prohibido estacionar en Oscar Llanos entre Ibón de Labaza y Camino del Pilón.

Camino del Centro Municipal de Protección Animal (Polígono Empresarium): Desde Calle del Romero, el 7 de agosto. Se cortará el camino.

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Sagasta con Basilio Paraíso

Finalizada la ocupación de estos días a la altura del nº 2 en sentido Paseo de Cuellar, la obra se traslada al sentido contrario. Para continuar con los trabajos de conexión de un sumidero a su pozo de registro, el lunes 3 de agosto se ocuparán tres carriles de Sagasta (sentido Plaza Paraiso, justo antes del cruce) entre las 08,30 y las 14,00 horas, garantizando el paso del tráfico rodado únicamente por el carril derecho (que permitirá también continuar recto). La obra continuará hasta el 12 de agosto, pero el resto del tiempo previsto habrá libres dos carriles de circulación.