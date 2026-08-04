Cierra el relevo de un bar histórico de Zaragoza: de marisquería a bar-restaurante y ya busca un nuevo dueño
El negocio, que sirvió marisco y productos del mar de calidad durante más de 40 años, busca ahora un nuevo traspaso tras su reciente cierre.
Hay bares que consiguen dejar huella en Zaragoza. Establecimientos que llevan toda la vida con la persiana subida y que han visto como la ciudad y su barrio cambiaban. Clientes de varias generaciones, pero siempre las mismas personas tras la barra. Atendiendo a todos y dándoles productos de calidad. Eso hizo durante más de 40 años este negocio del barrio de San José.
Se trata del Bar Génesis. Este emblemático lugar es una histórica marisquería ubicada en la calle Joaquín Sorolla. Abrió sus puertas en 1981 cuando su propietario Enrique Villena tenía 26 años y su mujer, Ana Isabel Villena, algunos menos. Ellos no sabían que ese pequeño negocio en una calle todavía sin asfaltar iba a convertirse en el lugar donde pasarían más de 40 años de su vida.
Bar de referencia
Todo ese tiempo sirvió para labrar una gran reputación en Zaragoza. Se convirtió en uno de los grandes bares de referencia en cuanto a marisco y productos del mar se refiere. Además, destacaban por ofrecer calidad y variedad. Ofrecían productos comprados el mismo día y en su carta se podían encontrar más de 100 platos. Aparte de las raciones de marisco también contaban con alternativas para los menos aficionados a este tipo de comida.
Fue en 2024 cuando decidieron dejar de trabajar y empezaron a buscar traspasarlo para poder jubilarse. El negocio se traspasó ese mismo año. La llegada de una nueva gerencia supuso que se reformará el local, pero también hizo que el encanto se perdiera.
La nueva gerencia
El Bar Génesis pasó de ser una referencia en cuanto a marisco a un bar-restaurante más. Sus reseñas en diferentes portales web así lo demuestran. En ellas, se nota la diferencia de valoración entre la primera gestión y esta nueva. Una de ellas explica: "Ya no es el famoso y maravilloso restaurante de mariscos". "Está reformado y limpio, pero no tiene ni una tapa" continúa este mismo comentario.
Desde hace un mes aproximadamente, el establecimiento ha cerrado y busca de nuevo traspasarse. De esta forma, termina la segunda etapa del Bar Génesis. Un periodo bastante corto si se compara con el origen del bar. Este apenas ha llegado a aguantar algo menos de dos años, frente a los 43 que estuvieron Enrique Villena y su mujer tras la barra.
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