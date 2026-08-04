Dos colegios de Zaragoza se suman al programa 'Adapta tu patio' para crear espacios más verdes

El Ayuntamiento de Zaragoza ampliará este año el alcance del programa municipal Adapta tu patio con la incorporación de siete centros educativos que transformarán sus patios en espacios más verdes, saludables e inclusivos durante el curso 2026-2027. La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha dado a conocer este martes, 4 de agosto, la resolución de la convocatoria, que permitirá renaturalizar dos colegios más de los inicialmente previstos gracias a otras líneas de financiación municipal.

La iniciativa comenzó en 2024 con una prueba piloto en dos colegios, se amplió a cinco centros en 2025 y, en esta tercera edición, alcanzará un total de siete actuaciones. Además de los cinco colegios seleccionados mediante la convocatoria ordinaria, se incorporarán el CEIP Santo Domingo, financiado a través del Plan de Revitalización de El Gancho, y el CEIP Tenerías, incluido en el proyecto Revive Bruil.

Gaudes ha agradecido la participación de todos los centros que presentaron candidatura y ha destacado "eel esfuerzo, las ganas y la ilusión" de las comunidades educativas por formar parte de un proyecto que, según ha señalado, se ha consolidado como una referencia en la transformación de los espacios escolares.

La consejera ha subrayado que la ampliación del programa demuestra "la capacidad de respuesta del ayuntamiento a las necesidades de la comunidad educativa" y su apuesta por convertir Zaragoza en una ciudad "más verde, más resiliente al cambio climático y mejor adaptada a los desafíos ambientales".

Los centros seleccionados en la convocatoria ordinaria son los siguientes: CEIP Cándido Domingo y el CEIP Parque Goya, en la modalidad A; el CEIP Ciudad de Zaragoza y el CEIP Antonio Beltrán Martínez, en la modalidad B; y el CEE Rincón de Goya, en la modalidad C, reservada para centros de educación especial. A ellos se sumarán Santo Domingo y Tenerías, elevando a siete el número de colegios beneficiarios.

La modalidad A está dirigida a colegios que ya cuentan con un proyecto de renaturalización elaborado por su comunidad educativa, mientras que la modalidad B está destinada a centros que todavía no disponen de un proyecto definido. En este caso, la selección se realiza atendiendo principalmente a criterios de vulnerabilidad climática, social y económica para priorizar aquellos colegios con mayores necesidades. Por su parte, la modalidad C responde a las particularidades de los centros de educación especial mediante un procedimiento específico adaptado a su alumnado

Una inversión para crear refugios climáticos

El consistorio zaragozano destina anualmente 250.000 euros al programa para ejecutar actuaciones en cinco centros, con una inversión de 50.000 euros por colegio. A esa cantidad se suman otros 18.000 euros destinados a la elaboración de medidas técnicas, los procesos participativos con las comunidades educativas, la dirección de obra y la realización de un mural artístico en cada intervención con la colaboración de artistas locales.

Las actuaciones contemplan la plantación de arbolado, la incorporación de vegetación, la creación de nuevas zonas de sombra, la instalación de pavimentos permeables, huertos escolares y espacios destinados tanto al juego como al aprendizaje al aire libre. Todos los proyectos se diseñan junto a las comunidades educativas para adaptarse a las necesidades específicas de cada centro.

El objetivo es reducir el impacto de las altas temperaturas en los colegios, crear refugios climáticos para la infancia y mejorar tanto el confort térmico como la gestión del agua de lluvia. Además, el programa pretende incrementar la biodiversidad y reforzar la infraestructura verde de la ciudad mediante soluciones basadas en la naturaleza.

Gaudes ha destacado que estas actuaciones no solo benefician al alumnado y al profesorado, sino también a las familias y al conjunto del entorno urbano, al favorecer espacios más saludables, accesibles y sostenibles.

Con las incorporaciones previstas para el próximo curso, el programa continuará ampliando una red de patios escolares ya iniciada con las actuaciones desarrolladas en los colegios Hispanidad y José María Mir durante la primera edición, a las que se sumaron Alborada, Marcos Frechín, Moreno Calvete, Joaquín Costa y Domingo Miral en el curso 2025-2026.

La convocatoria está abierta a los 73 colegios públicos de Zaragoza y persigue extender progresivamente este modelo de transformación a toda la red educativa de la ciudad, con el objetivo de que cada vez más centros dispongan de espacios exteriores adaptados al cambio climático y concebidos como lugares de convivencia, aprendizaje y bienestar para toda la comunidad educativa.

Reconocimiento europeo

Tatiana Gaudes ha enmarcado el crecimiento del programa dentro de la estrategia medioambiental que está desarrollando Zaragoza y ha recordado que Adapta tu patio ha sido seleccionado como finalista de los premios New European Bauhaus, impulsados por la Comisión Europea para distinguir proyectos que combinan sostenibilidad, inclusión y calidad de los espacios urbanos. Se trata de la segunda iniciativa municipal que alcanza esta fase, tras la nominación de El Bosque de los Zaragozanos en 2024.

Asimismo, ha destacado que Zaragoza es finalista para convertirse en Capital Verde Europea 2028, un reconocimiento que, según ha afirmado, avala el trabajo realizado por la ciudad en materia de sostenibilidad, conectividad de corredores verdes y adaptación al cambio climático.

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Tras hacerse pública la resolución, los colegios seleccionados recibirán la comunicación oficial y comenzarán a desarrollar los proyectos junto a los equipos técnicos municipales. Las obras se ejecutarán previsiblemente a finales de año, coincidiendo con los periodos de menor actividad lectiva para minimizar las afecciones al funcionamiento de los centros.