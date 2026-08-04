Lío en un pueblo de Zaragoza por la cancelación de sus fiestas patronales a tres semanas de su celebración: "Esperamos que el ayuntamiento recapacite"

La celebración de las fiestas patronales suele suponer uno de los eventos más esperados en la mayoría de pueblos. Muchos de los vecinos ansían su llegada. Es una oportunidad para ver a gente que, a pesar de haberse criado en el pueblo, se han tenido que mudar a otras localidades. Por este motivo, la cancelación de un evento de esta magnitud suele ser algo que decepciona a los habitantes del pueblo.

Este es el reciente caso de Fombuena, un municipio de la comarca de Campo de Daroca que cuenta con 59 habitantes. Este pueblo lleva celebrando sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé desde hace años y, este año, se ha anunciado que no se realizarán sus tradicionales celebraciones. Esto ha afectado a los habitantes del pueblo, los cuales se han quedado decepcionados por esta noticia.

Ha sido tal el descontento que, desde la Comisión de Fiestas, han publicado un comunicado en respuesta a la información y al ayuntamiento. En este, el grupo compuesto por unos 15 jóvenes habitantes del pueblo, expresan su descontento con la situación y mencionan que se han encontrado con oposición este año desde el ayuntamiento a la hora de organizar las fiestas. "Llevamos ya tres años organizando las fiestas el fin de semana del 29 de agosto y no hemos tenido ningún problema", mencionan desde la comisión.

La fecha, principal punto de conflicto

Comentan que la principal decepción tras la cancelación de las fiestas viene de que se dedican a organizar las fiestas para "juntarse con las familias, con amigos" y porque les gusta que el pueblo mantenga sus tradicionales celebraciones. Por este motivo querían mantener la fecha, ya que desde el ayuntamiento se propuso adelantar las fechas una semana. "Coincidiría con las fiestas de un pueblo cercano y más grande. No vendría casi gente y el esfuerzo no serviría para nada", comentan desde la comisión.

En este mismo comunicado, también establecen el descontento general con la falta de ayuda proporcionada desde el ayuntamiento: "Hemos tenido que aguantar mucho de vuestra parte, como no darnos dinero y tener que ponerlo desde nuestro propio bolsillo o, cuando os dignabais a darnos algo, nos hacíais firmar un papel para comprometernos a devolverlo. Se nos han prohibido cosas por presiones de cierta gente y, para colmo, no habéis hecho acto de presencia en muchos actos, como por ejemplo el pregón". Afirman desde la Comisión de Fiestas que el ayuntamiento ha recibido subvenciones destinadas a subsanar el coste que pudiera tener la organización de las fiestas, pero que ellos no han recibido ayudas.

La comisión de fiestas carga contra el ayuntamiento

La publicación en redes sociales ha tenido repercusión. Desde la Comisión de Fiestas de Fombuena comentan que, a raíz de esta situación, se les ha contactado para ofrecer ayuda en caso de que se realizaran las fiestas. Mencionan que "a 20 días de la fecha de fiestas, no podemos comenzar a organizar todo. No nos daría tiempo".

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A pesar de toda la situación, esperan desde la comisión de fiestas que el ayuntamiento recapacite y dé el visto bueno a las fiestas para futuros años mediante la publicación de este comunicado. Aun con la cancelación de las fiestas patronales, el pueblo seguirá acogiendo la fase previa del Gran Premio Guiñote 2026 este 22 de agosto.