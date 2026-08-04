Las obras de la avenida Valencia de Zaragoza continúan causando inconvenientes a los vecinos: "Se están alargando las molestias"

Cortes de tráfico, desvíos continuos, cambios en las líneas de autobús y dificultades para acceder a las viviendas y comercios son algunas de las consecuencias con las que conviven desde hace meses los vecinos de la avenida Valencia de Zaragoza. Esta arteria de la ciudad se encuentra inmersa en una profunda reforma integral que, aunque transformará por completo esta calle principal del distrito Universidad, también está suponiendo importantes inconvenientes para quienes viven o trabajan por la zona.

La actuación impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con una inversión de 6,65 millones de euros y abarca el tramo comprendido entre la avenida Goya y San Juan Bosco. Las obras incluyen la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, la sustitución del pavimento, la ampliación de aceras, la instalación de nuevo alumbrado y la modernización de todos los servicios urbanos. Su finalización está prevista para enero de 2027 tras comenzar el pasado 12 de enero y haber iniciado la fase 3 el pasado 15 de junio.

Estado de las obras en avenida Valencia / Pablo Ibáñez

Sin embargo, mientras avanzan los trabajos el día a día de los residentes se sigue viendo alterado, según afirman los vecinos de la zona: "Nos está afectando muy negativamente, porque los niveles de acceso que podemos tener tanto peatones como los coches dejan bastante que desear. Además, el problema en muchos casos no es el ruido, sino que están paralizadas o no se está trabajando, se están alargando las molestias".

Actualmente, la intervención se encuentra en la tercera de las cuatro fases previstas, siendo esta la más compleja de todas ya que afecta prácticamente a la totalidad de la avenida. Solo están abiertos tres cruces para mantener la circulación: Tomás Bretón con García Sánchez, Pamplona Escudero con Ávila y Lérida con Fueros de Aragón, mientras que el resto de la vía continúa ocupado por maquinaria y operarios.

Cruces de acceso en avenida Valencia / Pablo Ibáñez

"Al final lo que consigues es acumular todo el tráfico por una única vía y si vas levantando toda la ciudad, pasa lo que pasa. Yo no sé si hay más accidentes, pero podría haberlos y no sé hasta qué punto es seguro estar así", expresa uno de los vecinos afectados por las obras. Las afecciones no se limitan al tráfico rodado, ya que el acceso a numerosos garajes ha tenido que modificarse conforme avanzaban las distintas fases, se han eliminado plazas de aparcamiento y los peatones deben adaptar sus recorridos constantemente debido a los cambios en el itinerario de las aceras. A ello se le suman las modificaciones en varias líneas de autobús urbano, que durante meses han alterado los desplazamientos habituales de miles de usuarios.

Los comercios también sufren las consecuencias de una actuación que se espera que finalice en el plazo de un año. "Si tienes una tienda y tienes clientes, van a seguir yendo a tu tienda porque eres su local habitual, pero bares hay un montón por metro cuadrado. Entonces al final a la gente lo que más le va a influir es eso, a los pequeños negocios como pueden ser los bares sin las terrazas", remarca un vecino del lugar.

La reducción de paso y las dificultades para acceder a algunos establecimientos preocupan a muchos de los negocios de la zona que esperan la finalización de los trabajos para recuperar la actividad habitual.

Maquinaria en la zona de obras de avenida Valencia / Pablo Ibáñez

Desde el ayuntamiento aseguran que estas molestias son inevitables en una intervención de esta envergadura y recuerdan que el objetivo es renovar unas infraestructuras con varias décadas de antigüedad. Hasta el final de esta reforma, los vecinos deberán seguir conviviendo con una realidad marcada por el ruido de las máquinas, las restricciones de movilidad y una obra que ha cambiado por completo el paisaje cotidiano de una de las principales avenidas de Zaragoza.