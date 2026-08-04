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Un proyecto estratégico

El uso de un mortero "que no tenía las mejores cualidades" obliga a desmontar las vigas de una grada de la nueva Romareda

El concejal de Urbanismo asegura que el incidente no tendrá repercusión en los tiempos de la obra e insiste en que la previsión es que el estadio esté terminado en tan solo un año

La grada del Gol Sur que se ha desmontado para volver a montarse.

La grada del Gol Sur que se ha desmontado para volver a montarse. / LAURA TRIVES

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Iván Trigo

Iván Trigo

Zaragoza

Contratiempo en la construcción de la nueva Romareda. La dirección facultativa de las obras ha detectado en los últimos días que el mortero que se había utilizado para anclar las vigas prefabricadas que dan forma al graderío "no tenía las mejores cualidades", lo que ha obligado a desmontar la escalitana que se había ya montado sobre la estructura del Gol Sur para volverla a montar usando un mortero de mejor calidad. No obstante, según ha dicho el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, este problema no va a repercutir en el calendario de la obra ni va a suponer un retraso con respecto a los plazos previstos.

Serrano ha explicado que el sistema de construcción que se está utilizando en el estadio se sirve de vigas prefabricadas que se trasportan hasta el lugar de la obra y se montan sobre la estructura de hormigón que sí que se levanta 'in situ'. Y ha sido la forma de unir unas piezas con otras donde se ha localizado un error que ha obligado a montar lo ya montado cuando esta era la parte del estadio que más avanzada estaba.

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No obstante, ha insistido Serrano, la repercusión apenas se va a notar en los plazos. Según lo estipulado, será en agosto de 2027, dentro, tan solo, de un año, cuando el estadio tenga que estar listo para su inauguración por parte de un Real Zaragoza que, si todo va como debiera, volvería a jugar en Segunda División. "A día de hoy el escenario es el cumplimiento de los plazos y el precio", ha aseverado Serrano.

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