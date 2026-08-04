Polémica con la Zona de Bajas Emisiones: el PP acusa a Vox en Zaragoza de "situarse, una vez más, fuera de la ley"

Agosto no suele ser un mes propio de polémicas en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero este año eso parece ser una excepción puesto que PP y Vox parecen abonados a la gresca. Y eso que son socios de Gobierno en el Pignatelli. Este martes se ha producido un nuevo choque entre ambas formaciones cuando la concejala de Movilidad del equipo de Natalia Chueca, Tatiana Gaudes, ha acusado a la formación de ultraderecha de situarse, "una vez más, fuera de la ley".

Así se ha expresado Gaudes cuando le han preguntado por la negociación entre el PP y Vox para modificar la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones. Y es que meses después de que ambas formaciones alcanzaran un pacto para cambiar el texto de la norma y después de semanas de negociaciones, la concejala de Movilidad ha asegurado que esas conversaciones "no han llegado a buen puerto todavía porque Vox ha decidido, una vez más, situarse fuera de la ley".

La cosa viene de lejos. Vox estuvo a punto de tumbar el proyecto de presupuestos municipales en Zaragoza este 2026 pero un pacto de última hora salvó las cuentas presentadas por Natalia Chueca. Ese acuerdo incluía el compromiso de modificar la Zona de Bajas Emisiones para tratar de dejarla sin efecto de tal manera que los ciudadanos no notasen su aplicación siempre y cuando, pidió el PP, se siguiera cumpliendo con el decreto de concesión de ayudas para bonificar el transporte público, una norma del Gobierno de España que condicionaba el traspaso de estos fondos para abaratar el precio del billete del bus y el tranvía a tener zonas de bajas emisiones activas.

La fórmula

Después de analizarlo con los servicios jurídicos, el PP logró la cuadratura del círculo y aseguró que, si se ligaba la activación de la Zona de Bajas Emisiones a los momentos en los que hubiese alta contaminación, es decir, que solo hubiera restricciones de acceso al Casco Histórico cuando la calidad del aire fuera mala, se cumplía con el decreto del Gobierno y, en la práctica, se suprimía la ZBE, ya que en Zaragoza la acción del cierzo hace que sean muy pocos días los que se concentra contaminación en el aire que respiran los vecinos de la ciudad.

"Nuestras condiciones eran muy claras y eran que la Zona de Bajas Emisiones cumpliera con los requisitos del decreto para conceder las ayudas al transporte. Y para ello tiene que existir una Zona de Bajas Emisiones activa y que, por tanto, tenga efecto sancionador", ha recordado la concejala del PP, quien ha desvelado además cómo pensaban encajar los requisitos del Estado con los de Vox.

Así, "según los distintos estudios técnicos encargados" la conclusión ha sido que la "Zona de Bajas Emisiones, por una serie de condicionantes, debía estar activa aproximadamente unos 20 días al año", un margen que "Vox no acepta". "Ahora exigen condiciones que no estaban pactadas en un primer momento", ha criticado Gaudes, quien ha cargado contra la ultraderecha por haberse enterado "a través de la prensa" del rechazo de los de Abascal a la modificación de la ordenanza del PP de la Zona de Bajas Emisiones.

La respuesta de Vox

Sin embargo, fue la alcaldesa quien, la semana pasada, criticó a Vox por esta cuestión. "Es uno de los acuerdos que teníamos y ahora parece que no les gusta. Parece que a Vox le gusta estar más en la discrepancia que en el trabajar por los zaragozanos de forma conjunta y de forma leal", denunció Chueca.

Las palabras de Gaudes han encontrado respuesta este mismo martes cuando la portavoz de Vox, Eva Torres, mostró "su sorpresa" ante las declaraciones de la concejala de Movilidad. "Para Vox es fundamental que los ciudadanos no sean discriminados por entrar al centro de su ciudad y que, por lo tanto, no sean sancionados", ha dicho la representante de los de Abascal en Zaragoza. "Todavía no hemos alcanzado un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Lo que hay que hacer es seguir trabajando para que el PP consiga la seguridad jurídica que necesita y Vox consiga que los zaragozanos puedan circular libremente", ha añadido.

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Por último, Torres ha recordado que Vox "ya ha cumplido su parte al facilitar la gobernabilidad y la aprobación de las cuentas municipales de este año". Por ello, la portavoz ha instado al equipo de Gobierno a “no buscar confrontaciones públicas estériles y Hr una fórmula jurídica que respete la libertad de movimiento de los zaragozanos y dé cumplimiento estricto a lo pactado”.