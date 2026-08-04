Reabre uno de los bares más emblemáticos del centro de Zaragoza: "Nueva imagen, nuevos sabores y el mismo espíritu de siempre"

En noviembre de 2025, un emblemático local del barrio de la Magdalena bajaba la persiana. El Bar Gallo se despedía de su clientela y empezaba a buscar reemplazo para mantener uno de los establecimientos más característicos de Zaragoza, referente gracias a su ambiente cercano, su historia y una clientela fiel que siempre ha acompañado al negocio.

El bar con más de sesenta años de historia está ubicado en el barrio de La Magdalena, en concreto, en el número dos de la calle Pedro Calixto Ramírez. Como buen negocio de esta zona de Zaragoza la clientela mezclaba amor por la gastronomía y por la música. En él destacaban las tapas, los conciertos, las conversaciones y la cercanía que mantuvieron al Gallo abierto hasta la madrugada.

El anuncio de la reapertura

Ahora, tras menos de un año cerrado, un cartel ha aparecido en la fachada del negocio que anuncia que el bar volverá a subir la persiana. "El Gallo reabre en septiembre. Nueva imagen, nuevos sabores y el mismo espíritu de siempre", explica la cartulina verde colgada.

Anuncio de reapertura del Bar Gallo / Laura Trives

Junto al anuncio de la reapertura, un código QR dirige a la nueva cuenta de Instagram del establecimiento. En él en su única publicación, afirman que "la espera está por terminar". "Un nuevo espacio donde la luz, los sabores y los buenos momentos se encuentran", continúa el post.

Reforma del espacio

Todo apunta a que se han llevado a cabo trabajos para reformar el espacio y cambiar la imagen del negocio. El local cuenta con una superficie de 100 metros cuadrados y un aforo para 51 personas, además de una terraza exterior con cinco mesas, ideal para los meses más cálidos.

La licencia con la que cuenta el Gallo, según figuraba en la oferta publicada por la Asociación de Cafés y Bares para el traspaso, era definitiva y con horario de apertura de 6.00 a 1.30 horas, ampliable hasta las 2.30 horas los fines de semana y vísperas de festivo. Además, tiene permitida la ambientación musical, con un máximo de hasta 74,5 decibelios. El espacio cuenta también con cocina completa y salida de humos.

Con este anuncio, todo apunta a que uno de los bares más reconocidos de La Magdalena recuperará la actividad después de meses con la persiana bajada. Si se cumplen los plazos previstos, el Bar gallo volverá a abrir sus puertas en septiembre con una imagen renovada, una nueva propuesta gastronómica y la intención de mantener el ambiente cercano que durante más de seis décadas lo convirtió en un punto de encuentro para vecinos y visitantes de Zaragoza.