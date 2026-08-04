Serrano defiende la subida del precio de la vivienda protegida: "Aragón sigue por debajo de la media española"

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha respondido este martes a las críticas del PSOE por la subida del módulo de la vivienda protegida aprobada por el Gobierno de Aragón y que supondrá un aumento del 14% del precio de la VPO. "La vivienda protegida deja de proteger cuando una familia necesita casi 70.000 euros de ahorro para poder acceder", denunció la concejala socialista Ros Cihuelo. "La vivienda protegida no protege cuando no existe porque no se construye", ha respondido el representante del equipo de Natalia Chueca.

Serrano ha defendido así la subida del precio del módulo, que se queda en 2.104 euros, una cantidad con la que Aragón "sigue por debajo de la media española pese a ser la quinta autonomía con una renta per cápita mayor". Asimismo, el concejal de Urbanismo ha defendido que el incremento del precio no es una medida que haya venido sola, sino que ha llegado acompañada a la prestación de ayudas y bonificaciones fiscales para inquilinos y compradores.

Gracias a este incremento, ha argumetado Serrano, las Administraciones van a ser capaces de atraer nuevas promociones de viviendas protegidas que hasta ahora no se habían desatascado por no ser rentables para las constructoras. En cifras, ha defendido, este incremento del precio va a suponer que se construyan 1.000 VPO más en Aragón todos los años, 800 de ellas en Zaragoza.

Discurso político

No obstante, desde el PSOE le recordaron a Serrano que este es el segundo incremento del precio en tan solo 16 meses, ya que en abril de 2025 ya se aumentó el módulo en un 9,5%. Según avanzó Cihuelo, ese incremento supone que una vivienda protegida tipo, de 90 metros cuadrados con garaje y trastero, cueste ahora unos 50.000 euros más que hace un año y medio, unos 250.000 euros.

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En su respuesta, Serrano le ha dicho a Cihuelo que por qué no le pide a Salvador Illa, president de la Generalitat de Cataluña, que baje el precio del módulo al ser esta comunidad la que mantiene un coste más alto del módulo, 2.913 euros. "Fíjese si el señor Illa tiene margen hasta llegar a los 2.104 euros de Aragón", ha argumentado Serrano, quien ha cargado también contra las políticas de vivienda del Gobierno de España. "En ocho años han construido cero viviendas públicas en Aragón", ha recordado el concejal de Urbanismo del Gobierno municipal del PP.