Serrano insiste: Zaragoza no sabe nada del canon de 50 millones que pediría la FIFA para el Mundial según dicen otras ciudades

"La FIFA no se ha dirigido a las ciudades para pedir un canon de 50 millones de euros a cada sede". Así de tajante se ha mostrado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, con respecto a la información que se ha publicado en algunos medios de comunicación sobre el cobro, por parte del organismo que rige el fútbol en el ámbito internacional, para poder estar presente en el listado final de estadios mundialistas. "Zaragoza no está trabajando con la previsión de pagar un canon a fondo perdido a la FIFA. Me reafirmo", ha añadido el responsable del Gobierno municipal del PP, quien ha sido también el interlocutor de la candidatura de la capital aragonesa para ser sede en el Mundial que organizarán España, Portugal y Marruecos en 2030.

Fue el pasado lunes cuando Cadena Ser publicó una información que insistía en una idea que ya se había puesto antes encima de la mesa y que aseguraba que la FIFA pedía un canon de 50 millones de euros a las ciudades que querían ser sede en el Mundial de 2030. Todas las informaciones que se han hecho públicas en este sentido citaban fuentes de las ciudades candidatas, pero en Zaragoza dicen no saber nada de estas cantidades.

Lo que sí que es cierto es que hay ciudades que ya se han echado atrás y han retirado sus candidaturas por considerar inviable cumplir con las exigencias económicas de la FIFA. La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro Asturias), llegó a decir que se "asustó mucho" cuando leyó el contenido del contrato de la federación internacional de fútbol y declinó participar en el Mundial alegando que suponía "hipotecar" el futuro de la ciudad "por dos partidos de un Mundial". "Lo que se pedía al ayuntamiento es que se entregara a la FIFA las llaves y las claves de las cuentas", llegó a decir en una entrevista en SER Gijón.

Dudas de otras ciudades

También en País Vasco han surgido dudas con respecto a la candidatura de San Sebastián y Bilbao para el Mundial de 2030 precisamente por el elevado coste que supone participar como sede. Las dos ciudades vascas se plantean estar presentes con una sede conjunta para repartirse los gastos e incluso el lehendakari, Imanol Pradales, se ha mencionado sobre el asunto: "Euskadi quiere el Mundial, pero no a cualquier precio. No puede darse un cheque en blanco a la FIFA", afirmó en declaraciones a El Diario Vasco.

En Zaragoza, sin embargo, no parece haber ningún tipo de dudas sobre la participación en el Mundial de 2030 por parte de las autoridades. Preguntado por ese canon que otras ciudades aseguran que existe, Serrano ha considerado que "existe confusión en el seno de la comisión interministerial" y en el foro conformado entre todas las sedes candidatas, pero ha insistido en que no existe ninguna exigencia firme de la FIFA en ese sentido. "No sé si esa situación podría cambiar, claro", ha matizado.

Y sobre las dudas de estas otras ciudades, Serrano ha dicho que Zaragoza está "volcada" con el Mundial y que entiende que los reparos de otras sedes pueden deberse a la presión turística que ya padecen algunas urbes española en los meses de junio y julio. "Pero no todos estamos en la misma posición", ha opinado.

Septiembre, mes clave

No obstante, Serrano ha avanzado que será en septiembre cuando comiencen a resolverse muchas de las incógnitas que existen actualmente con respecto al Mundial, una cita que no obstante podría no llegar a celebrarse en caso de que la FIFA privatice el campeonato, en cuyo caso la federaciones de la UEFA ya han dicho que no participarán. Más allá de este conflicto, ajeno a cualquier capacidad de intervención por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, el concejal de Urbanismo ha pedido celeridad al Gobierno de España para concretar "la estrategia de país" de cara a la cita mundialista y la financiación estatal, si la hay, con la que contarán las ciudades.

Sobre los gastos que tendrá que asumir la ciudad, Serrano ha insistido en que todavía no los han calculado, si bien la FIFA ya ha puesto a disposición de la ciudad una herramienta para ir volcando información. El ayuntamiento tendrá no solo que ceder el estadio durante más de dos meses, sino que tendrá que reforzar la movilidad y la seguridad y habilitar varias zonas para los aficionados al fútbol en varios puntos de la ciudad.

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"Estamos trabajando en esto justo ahora. Antes y después del debate del estado de la ciudad hemos estado detallando un catálogo de suelos en distintas zonas de la ciudad para poder instalar las fan zones y los fan festivals", ha desvelado el responsable de Urbanismo.