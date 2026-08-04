Zaragoza mantiene el ritmo de construcción de vivienda mientras Miralbueno desbanca a Arcosur como barrio que más crece

El precio de la vivienda no para de subir y en ese contexto las Administraciones públicas aragonesas han optado por aumentar la oferta de pisos para tratar de calmar una demanda que parece no saciarse nunca. En Zaragoza, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza, ambos en manos del PP, han apostado por destatascar enorme boslas de suelo y promover la construcción de viviendas "de alquiler asequible" mediante la colaboración con empresas privadas para incrementar el parque residencial de la ciudad. Y los esfuerzos parece que están surtiendo sus frutos, según ha declarado este martes el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha explicado que si la capital aragonesa mantiene el ritmo de concesión de licencias de este año se consolidará una tendencia que no se daba desde antes del 2009.

Así, en los siete primeros meses del año, el Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido 58 licencias que van a permitir la construcción de 1.578 viviendas de obra nueva, de las cuales casi la mitad, un 47,66% (752 en números absolutos) son protegidas o públicas. Las cifras son similares a las que se daban el año pasado a estas alturas del año. Entonces, hasta agosto de 2025 se habían concedido permisos como para levantar 1.604 pisos, 743 VPO, y el año terminó con 2.670 pisos, de los que 994 fueron viviendas protegidas.

Estas cifras suponen todo un cambio de tendencia con respecto a lo que venía ocurriendo en la última década. Ningún año hasta 2025 se habían superado las 2.000 viviendas con licencia para construir en un año, una circunstancia que se junta ahora con otro dato que puede resultar anecdótico pero que da cuenta de por dónde está creciendo la capital aragonesa. Y es que a falta de que Arcosur despegue definitivamente, Miralbueno se ha convertido en los primeros siete meses de este año en el barrio que más crece.

Víctor Serrano, este martes en rueda de prensa. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Según ha explicado Serrano, por zonas de desarrollo urbanístico, en lo que llevamos de 2026 "el mayor peso de construcción de viviendas de la ciudad recayó principalmente en tres áreas: Miralbueno, que arrebata el primer puesto a Arcosur, con 624 viviendas (176 libres y 441 asequibles del Plan Más Vivienda); el Distrito Sur, con 469 pisos (165 libres, 112 de VPA y 192 del Plan Más Vivienda); y Valdefierro-Oliver con 176 viviendas libres. Por meses, marzo y febrero fueron los más fructíferos a la hora de conceder permisos de construcción: 11 licencias para 321 pisos y otras 11 licencias para 304 pisos, respectivamente.

Además de las cifras totales, Serrano ha destacado el aumento de la construcción de viviendas protegidas, un crecimiento que tomó forma a partir de 2024, ha recordado el concejal, un año en el que el Gobierno de Aragón decidió incrementar el precio del módulo de las VPO para garantizar la rentabilidad a las promotoras y atraer así a las constructoras. "La vivienda protegida no sirve de nada cuando no existe porque no se construye", justificó. Y es que el precio de ese módulo ha vuelto a subirse recientemente (un 14%), lo que ha provocado críticas de partidos como el PSOE, advirtiendo que las familias ya no van a poder permitirse una VPO.

La serie histórica

Si se atienda a los registros de la Gerencia de Urbanismo en este siglo XXI, fue en 2006 cuando más vivienda se construyó en Zaragoza, con 8.940, un pico que fue decreciendo en años posteriores hasta 2010, cuando el número no sobrepasó la barrera de las 2.000 viviendas, y en cuyos límites ha permanecido a la baja. Los datos más bajos fueron en 2014, con solo 525 nuevas viviendas; en 2012, con 759; y en 2020, año de la crisis del coronavirus, con 1.035. La media en los últimos 13 años se ha mantenido en una horquilla de entre 1.100 y 1500 viviendas, y fue en 2023 y 2024 cuando se dio un salto cuantitativo hasta rozar de nuevo la barrera de las 2.000 nuevas viviendas, superada ampliamente el año pasado, en 2025.

En lo que respecta a vivienda protegida, las cifras absolutas también han ido en aumento en los últimos años. En 2025 se concedieron licencias como para levantar 284 VPO y un año después, en 2016, la cifra cayó hasta las 55. En 2017 fueron 66 y en 2018 se dio un salto hasta las 195. En 2019 se concedieron cero licencias para VPO, ni una, mientras que en 2020 el número aumentó otra vez hasta las 160. En los años sucesivos, los números fueron los siguientes: 130 en 2021; 236 en 2022; 443 en 2023; 714 en 2024; y 994 en 2025.

Suelo disponible

El ritmo de construcción de vivienda podría incluso aumentarse. El Ayuntamiento de Zaragoza ha logrado activar en los últimos tres años áreas de desarrollo urbano con capacidad para 28.042 viviendas, de las que un 46,85% (unas 13.139) serán de protección oficial. Esto es que Zaragoza cuenta ahora con suelos que, con el planeamiento en la mano, están listas para acoger nuevos pisos a falta de la redacción de los proyectos constructivos y la concesión de las perceptivas licencias.

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Con todo ello, "si el parque residencial actual de Zaragoza se sitúa en unas 329.000 viviendas, el impulso de estos desarrollos urbanos supondrán incrementar un 8,52% el número de pisos en la capital aragonesa, a lo que deben sumarse todas aquellas construcciones fuera de estas grandes áreas de intervención, como pueden ser aquellas acometidas por promotores en solares concretos de la ciudad o las 3.200 viviendas públicas de alquiler asequible que impulsa el ayuntamiento diseminadas en parcelas repartidas por toda la capital", ha apuntado Serrano.