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Esta calle de Zaragoza se transforma para mejorar la seguridad de conductores y peatones

Casi el 75% de los conductores circulaban por encima del límite legal de 20 kilómetros por hora

Los trabajos se han llevado a cabo tras un estudio técnico que detectó que más del 74% de los vehículos superaban el límite de 20 km/h en un entorno de elevada presencia de jóvenes y menores.

Los trabajos se han llevado a cabo tras un estudio técnico que detectó que más del 74% de los vehículos superaban el límite de 20 km/h en un entorno de elevada presencia de jóvenes y menores. / Ayuntamiento de Zaragoza

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha finalizado una actuación de calmado del tráfico en la calle Mas de las Matas, junto al Espacio Joven La Azucarera, con el objetivo de incrementar la seguridad vial en uno de los entornos con mayor tránsito diario de jóvenes y menores de la ciudad.

La intervención se ha llevado a cabo a partir de un estudio técnico realizado por la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana, que confirmó la necesidad de adoptar medidas para reducir la velocidad de circulación en esta vía. Durante dos semanas se realizó un control mediante radar en el que se midió la velocidad de paso de más de 15.400 vehículos.

Los datos obtenidos revelaron que el 74,3% de los conductores circulaban por encima del límite legal de 20 kilómetros por hora establecido para esta calle. La velocidad media registrada alcanzó los 23,7 kilómetros por hora y el denominado percentil 85 --el indicador que utilizan los especialistas para el diseño de las vías-- se situó en 29,2 kilómetros por hora. Además, un 1,1% de los vehículos superaba incluso los 40 kilómetros por hora.

Este exceso de velocidad adquiere una especial relevancia al tratarse de una calle utilizada diariamente por numerosos usuarios que acceden al Espacio Joven La Azucarera y a la Biblioteca para Jóvenes Cubit.

En este sentido, la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado que "tal y como demuestran distintos estudios técnicos en materia de seguridad vial, la probabilidad de sufrir lesiones graves o mortales en caso de atropello aumenta de forma muy significativa conforme se incrementa la velocidad de los vehículos, especialmente por encima de los 30 kilómetros por hora". Por este motivo, "y vista la velocidad media registrada en ese punto, hemos decidido actuar para reducir el riesgo de accidentes".

Intervención novedosa

A partir de este diagnóstico, el Ayuntamiento de Zaragoza ha optado por una solución basada en el rediseño del espacio urbano, una estrategia considerada internacionalmente entre las más eficaces para conseguir reducciones permanentes de velocidad, al favorecer que sea la propia configuración de la calle la que induzca una conducción más prudente. La actuación diferencia dos ámbitos.

En los tramos situados antes y después del edificio de La Azucarera se ha implantado estacionamiento en batería, una medida que estrecha visualmente la calzada y favorece una circulación más lenta, al tiempo que incrementa el número de plazas de aparcamiento disponibles para el barrio.

Por su parte, en el tramo situado frente al acceso principal del equipamiento municipal se ha recurrido al urbanismo táctico mediante pintura y bolardos, reorganizando el espacio para reforzar visualmente la prioridad peatonal y poner en valor el carácter compartido de esta plataforma única.

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Con esta intervención se mejora la visibilidad entre peatones y vehículos, se incrementa la protección de los usuarios más vulnerables y se consolida un entorno más seguro y amable para quienes utilizan diariamente este espacio sociocultural. La actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora de la seguridad vial y de adaptación del viario urbano a modelos de movilidad que priorizan a las personas y favorecen una convivencia más equilibrada entre todos los modos de desplazamiento.

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