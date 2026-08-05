El centro de escalada más ambicioso de España tiene fecha de apertura en Zaragoza: "Las cosas de palacio van despacio"

Zaragoza sumará un nuevo centro deportivo referente en España. La escalada se ha convertido en un deporte en auge. Cada vez más gente acude a diferentes lugares de Aragón para practicarlo, en especial instalaciones de escalada con rocódromos y otros equipamientos.

Uno de estos locales es Bulderland. La empresa ya cuenta con un centro en la avenida Navarra, 22, pero ahora, han anunciado la fecha oficial de apertura de su novedoso espacio en Zaragoza. El lugar elegido es el histórico recinto del antiguo Stadium Las Fuentes y aspira a situarse entre las instalaciones más punteras y avanzadas de España y del sur de Europa.

Fecha oficial

La fecha de apertura, según han anunciado en sus redes sociales, es el 14 de septiembre. Además, el 19 del mismo mes llevarán a cabo una fiesta de inauguración. La subida de persiana llega algo más tarde de lo previsto, ya que, en un principio tenían pensado abrir antes de verano. "Las cosas de palacio van despacio, y aunque nos habría gustado llegar antes, hemos preferido hacerlo cuando el centro estuviera realmente a la altura de lo que imaginábamos", explican en el post.

Esta inauguración llega, según ellos mismos, tras "meses (incluso podríamos decir años) de trabajo, de miles de horas de esfuerzo y de superar unos cuantos obstáculos". Durante este mes que queda para el día de la apertura van a ir compartiendo más información. "En los próximos días anunciaremos las tarifas del nuevo centro y lanzaremos una promoción exclusiva para nuestros primeros socios", afirman.

Detalles de las instalaciones

También darán a conocer más detalles de la instalación. Aunque de momento se sabe que el centro contará con múltiples espacios diseñados para que cualquier persona pueda descubrir la escalada o llevar su entrenamiento al máximo nivel. Habrá zonas específicas para iniciación, espacios infantiles, áreas de entrenamiento avanzado y muros homologados para competiciones internacionales.

Además, uno de los espacios más destacados será la gran zona de escalada con cuerda, que contará con aproximadamente 2.000 metros cuadrados escalables y capacidad para albergar cerca de 200 vías de diferentes niveles. En el ámbito competitivo, el centro contará con muros homologados que permitirán albergar pruebas oficiales. Así, permitirá atraer eventos de alto nivel y situar a Zaragoza como uno de los principales polos de la escalada deportiva en España.

El objetivo del proyecto es acercar la escalada a todo tipo de público e impulsar el crecimiento deportivo de esta disciplina en Aragón. La iniciativa ha sido llevada por un grupo de emprendedores aragoneses que empezó hace ocho años. Ahora, con la llegada de este nuevo centro sumándose al otro del barrio de Delicias, esperan dar un salto de dimensión.