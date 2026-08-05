La gasolinera más barata de Zaragoza: llenar el depósito puede costar hasta 20 euros menos

En verano el precio de la gasolina suele aumentar. Además, durante las vacaciones miles de conductores se desplazan en coche, por lo que conviene comparar precios antes de repostar. Por ello, se debe buscar opciones más económicas o aprovechar descuentes y ventajas para clientes o usos de la aplicación o de programas de fidelización.

En los últimos meses, el precio del repostaje sin importar si se trata de gasolina 95 o diésel se ha incrementado. Las razones son las tensiones geopolíticas, que vienen de lejos, con el estallido del conflicto armado entre EE. UU., Israel e Irán; y la retirada gradual de las rebajas fiscales.

Surtidores de gaolina / El periódico

El IVA de los carburantes ha vuelto a ser del 21%, ya que ha expirado las reducciones temporales. Además, ahora a comienzos de agosto se ha aplicado una nueva subida de impuestos, en concreto, del Impuesto Especial sobre Hidrocarburo que supone 6 céntimos más por litro.

Las gasolineras más baratas de gaolina 95

Elegir la gasolinera correcta a la hora de repostar puede suponer diferencias de más de 20 euros en el precio final. Si miramos los precios de la gasolina 95 en Zaragoza y sus alrededores, las más baratas son Plenergy en la avenida Diagonal en Plaza, la de Family Energy también en la paltaforma logística y la gasolinera de BonArea en Utebo (calle Dinamarca). Las tres tienen un precio de 1 euro con 477 céntimos el litro repostado.

La más cara también se encuentra en Utebo. La estación de servicio de la marca Cepsa, en este municipio tiene un precio de 1,929 el litro repostado. A esta le siguen la de Repsol en Santa Isabel (en la avenida de la industria) con 1,919 y la Moeve del polígono de La Muela con 1,909 euros.

Un hombre reposta en una gasolinera / Óscar Bayona

Así si miramos la diferencia repostando 50 litros, el precio más barato con gasolina 95 sería de 73,85 euros, mientras que le más caro supondría un total de 96,45 €. Una diferencia de más de 20 euros.

Precios de diésel

Por otro lado, si se mira el diésel la más barata se encuentra en pleno centro de Zaragoza. La estación de servicio Moeve de paseo Echegaray y Caballero con un precio de 1,689 euros por litro repostado. La más cara, con un precio de 2,039 euros, es la de la compañía BP en la carretera de Castellón a la altura de la Cartuja Baja. Siguiendo el ejemplo de un repostaje de 50 litros, la diferencia es de 17,50 euros. La más barata supondría 84,45 euros y la más cara 101,95 euros.

Con estas diferencias de precio, comparar las tarifas antes de repostar puede traducirse en un ahorro considerable, especialmente para quienes vayan a realizar viajes largos este verano. Consultar aplicaciones o comparadores de precios y aprovechar los descuentos de las gasolineras o los programas de fidelización puede ayudar a reducir el coste de llenar el depósito en un momento en el que los carburantes vuelven a encarecerse.