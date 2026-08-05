Nuevo recorrido del bus: el Ayuntamiento de Zaragoza modifica la ruta que llega hasta el Ibercaja Estadio para hacerla más eficiente

El Ayuntamiento de Zaragoza reorganiza, de la mano de Avanza, el servicio especial de autobús al Ibercaja Estadio con el objetivo de ofrecer un transporte más eficiente, adaptado a la demanda registrada durante la pasada temporada y manteniendo una alta capacidad para atender a los aficionados.

Desde esta temporada, el servicio se prestará mediante una única lanzadera, la EM3, que conectará Puerta del Carmen con el estadio modular, en concreto desde el numero 7 del Paseo de María Agustín. Este transporte tendrá un recorrido directo que discurrirá por paseo María Agustín, plaza de Europa, puente de la Almozara, avenida de José Atarés, calles Pablo Ruiz Picasso y María Zambrano hasta la terminal de la calle Luciano Gracia, junto al estadio.

En sentido de regreso, el itinerario partirá de Luciano Gracia y continuará por Gertrudis Gómez de Avellaneda, Pablo Ruiz Picasso, avenida de José Atarés, puente de la Almozara y plaza de Europa hasta finalizar en paseo María Agustín. La línea contará con una parada intermedia en Plaza Europa, que funcionará como punto de ascenso de viajeros en dirección al estadio y de descenso en el trayecto de vuelta hacia el centro de la ciudad.

Con motivo de los partidos amistosos de pretemporada del sábado 8 de agosto y del viernes 21 de agosto, ambos programados a las 19.30 horas, la lanzadera prestará servicio durante aproximadamente seis horas. Los autobuses comenzarán a circular dos horas antes del inicio del encuentro, a las 17.30 horas, y continuarán funcionando hasta dos horas después de la finalización del partido, previsiblemente en torno a las 23.30 horas. El servicio contará con 12 autobuses, que ofrecerán una frecuencia aproximada de cuatro minutos, facilitando un acceso rápido y cómodo al Estadio Modular.

Segundo año del servicio

La decisión se ha adoptado tras analizar el funcionamiento de las dos lanzaderas que han prestado servicio desde la apertura del estadio provisional. Los datos de utilización ponen de manifiesto que la demanda puede atenderse de forma adecuada con una única línea, manteniendo la frecuencia de paso y la capacidad suficiente para absorber los momentos de mayor afluencia.

El estudio técnico realizado por el Servicio de Transporte Público concluye que tanto la EM1 (Plaza Europa-Estadio Modular) como la EM2 (Paseo de la Ribera-Estadio Modular) disponían de una oferta muy superior a la demanda registrada, incluso en los partidos con mayor asistencia. En los momentos de máxima ocupación, ambas líneas contaban con margen suficiente para transportar a todos los usuarios sin problemas de capacidad. Ambas, EM1 y EM2, dejan de prestarse.

Además, la experiencia obtenida durante los conciertos celebrados este verano en el Estadio Modular ha demostrado la eficacia del modelo de lanzadera EM3, que obtuvo un mejor rendimiento y permitió atender con garantías la demanda generada por grandes eventos.

Servicio flexible

La nueva organización también optimiza la gestión de los recursos municipales. En los laborables de invierno, los vehículos necesarios procederán temporalmente de otras líneas, siguiendo un modelo similar al que ya se aplica durante las contingencias del tranvía. Por el contrario, durante los laborables de verano, los sábados y los domingos, la lanzadera se prestará con vehículos disponibles de la flota, sin afectar al funcionamiento habitual del resto de líneas de autobús urbano.

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La reorganización del servicio responde a criterios técnicos y de eficiencia. El ayuntamiento adapta la oferta de transporte a la demanda real observada durante el último año, simplificando el sistema de acceso al estadio mediante un único recorrido, manteniendo una elevada frecuencia de paso y garantizando la capacidad necesaria para atender a los aficionados en cada partido.