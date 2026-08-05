Las salidas al monte para ver el eclipse en Aragón preocupan por los incendios: "Cualquier cosa que pueda provocar una ignición estará prohibida"

El eclipse se va a convertir en una oportunidad única para Aragón para darse a conocer como anfitrión y destino turístico, puesto que se espera que sean decenas de miles las personas que lleguen hasta las provincias aragonesas para contemplar este fenómeno astronómico. No obstante, este hecho sin igual se da justo en un momento, en un verano, en el que la comunidad está sufriendo una de las peores oleadas de incendios que se recuerda, motivo por el cual el Ejecutivo autonómico ha aprobado ya un decreto-ley para preparase para lo que puede venir. Entre otras cosas, se prohibirá acampar libremente y se limitarán los accesos en coche al monte.

"Desde el Gobierno de Aragón hemos preparado un operativo de Protección Civil para el eclipse y evidentemente una de las mayores amenazas que tenemos son los incendios forestales", explica el director general de Interior y Emergencias, del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Clavero. Y es que con miles de personas en la búsqueda del mejor rincón de la comunidad para ver cómo el Sol es cubierto por la Luna, provocando la oscuridad casi total durante más de un minuto, muchos serán los que tirarán al monte para intentar verlo solos, lo que aumentará el número de personas en el medio natural con bosques y llanuras totalmente secos y propicios a arder.

De ahí que sean varias las prohibiciones que se van a poner en marcha a partir ya del próximo lunes, cuando se active el plan territorial de Protección Civil en fase de Emergencia, Situación Operativa 1 y Nivel 1. El objetivo es evitar que se dé cualquier tipo de chispa o ignición que pueda iniciar un incendio, y ese es el cometido principal del decreto-ley del Gobierno de Aragón.

Las prohibiciones

Así, explica Clavero, se prohibirá acceder a los montes con vehículos a motor "para evitar incendios forestales". "Estará prohibido hacer fuegos o barbacoas. Cualquier cosa que pueda generar una ignición va a estar prohibida", explica el director general de Emergencias. La recomendación del Gobierno de Aragón es que cada uno vea el eclipse desde la localidad en la que vive o está hospedado y evitar la movilidad al máximo.

Para los que sin coger el coche decidan partir al monte para observar el eclipse en mitad de la naturaleza, Clavero pide cuidado con las colillas de los cigarros o con cualquier acción que pueda ser el inicio de un incendio. Y es que hay que tener en cuenta que la franja de totalidad del eclipse, que es la zona en la que se podrá ver como la Luna cubre el 100% de la circunferencia solar, abarcará toda la provincia de Teruel, prácticamente toda la de Zaragoza y todo el sur de la provincia de Huesca. Asimismo, en el Alto Aragón y los Pirineos, el porcentaje de cubrimiento del Sol será del 99%, por lo que también se verá muy bien.

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Esto quiere decir que los visitantes que lleguen hasta Aragón a ver el eclipse van a repartirse a lo largo de todo el ancho y largo del extenso mapa de la comunidad, lo que multiplica los riesgos en provincias en las que las distancias son largas y llegar hasta los sitios nos siempre es fácil, por lo debe evitarse al máximo el riesgo de que se provoquen uno o varios fuegos al mismo tiempo en distintos puntos del territorio. El eclipse se produce, además, a una hora, cerca de la entrada de la noche, a la que ya no pueden volar las aeronaves de extinción de incendios en caso de que se produzca una ignición. "Habrá que ponerse las gafas para autoprotegerse pero también habrá que proteger el entorno", zanja Clavero.