La venta de suelos en Zaragoza para promociones de vivienda: el ayuntamiento debe ingresar más de 21 millones antes de que acabe el año para cuadrar las cuentas

Los presupuestos municipales no son un documento que se cumpla a rajatabla. Los proyectos que presentan y aprueban las distintas Administraciones, sean del tipo que sean, tan solo marcan una hoja de ruta para cerrar cada ejercicio contable con un equilibrio entre los gastos y los ingresos. En este segundo capítulo, pueden llegar de distintas maneras, siendo los impuestos, directos e indirectos, dos de las principales vías para alcanzar los objetivos.

En el caso del Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca, que acaba de presentar su último proyecto de ordenanzas fiscales, la reivindicación ha sido clara: dejar tasas como el IBI en el mínimo legal y bonificar ingresos como la plusvalía y compensarlo con, entre otras cuestiones, la venta de suelos de titularidad municipal, especialmente para construir viviendas. En cambio, a fecha 30 de junio de 2026, con los últimos datos disponibles, las arcas municipales todavía deben recibir algo más de 21 millones de euros para cumplir con lo presupuestado en las cuentas pactadas con Vox.

En ese sentido, las enajenaciones de distintas parcelas para que las promotoras interesadas puedan construir distintas promociones de pisos, protegidos y libres, aglutinan la mayor parte del capítulo de las enajenaciones patrimoniales: casi 25 millones de los 32,2 que se preveían cuando empezó el año. De ellos, el consistorio espera obtener, antes de que acabe el año, 18,4 millones de euros por la venta de suelos para VPO y otros 6,4 por las promociones libres. Por el momento, tan solo ha conseguido obtener 2,88 millones por el primer apartado y cerca de 510.000 euros por el segundo. Es decir, unos 3,3 millones.

Una promoción de viviendas en construcción en Arcosur, esta semana. / Laura Trives

Sin embargo, la previsión es que los ingresos esperados por la venta de parcelas para pisos libres se complete a la vuelta del verano. Y es que en lo presupuestado se incluyen también las cantidades que han quedado pendientes de cobro de los ejercicios anteriores. Y las arcas municipales recibirán por ello 6,1 millones de euros de la comunidad de bienes formada por Ebrosa y Fedisa, la cual adquirió una serie de manzanas en Montecanal para construir 100 chalés por 15,3 millones.

El pasado año ingresó un 40%, 6,1 millones, y este curso ingresará otra cifra idéntica, restando otros 3,1 millones que se abonarán en 2027. Esos 6,1 millones del pasado curso le permitieron cerrar el ejercicio 2025 cumpliendo con lo proyectado respecto a la enajenación de patrimonio público para pisos libres, ya que a ellos se sumaron los más de 9,3 millones que pagó Brial de una sola tacada para levantar 106 viviendas en la antigua Alumalsa.

En este capítulo, todo hace indicar que este 2026 se superarán las previsiones gracias a la enajenación del último suelo de Alumalsa (otros 12 hogares), por 440.000 euros, a Brial, y a la venta directa de tres parcelas para 15 chalés en la trasera del IES Ítaca, en Santa Isabel, por lo cual obtendrá unos 630.000 euros. En total, más de un millón de euros 'extra'.

Las VPO

Mientras, en el apartado de las VPO cumplir con lo previsto será más complejo. A expensas de cobrar alguna cifra, mucho menor al caso de Montecanal, de cursos previos, lo cierto es que ahora le separan 15,5 millones para llegar a los 18,4 firmados. Tan solo ha cobrado cerca de 2,9 procedentes de la venta de dos parcelas en Arcosur a la cooperativa Aldea Viviendas, que construirá 182 VPO en ese formato junto a la Z-40 y que había aplazado el pago, que debía haberlo realizado en 2025.

Cartel de una VPO nueva en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

No obstante, el ayuntamiento ya ha sacado dos licitaciones públicas para desprenderse de tres parcelas de titularidad municipal, nuevamente en Arcosur (dos para 192 VPO) y Santa Isabel (una con 57 VPO), por los que espera obtener un mínimo de 6,6 millones de euros. Con todo, los pliegos obligan a pagar un mínimo del 25% este año, aunque esta condición es mejorable al alza. Por tanto, en caso de lograr vender los tres suelos, las arcas municipales 'solo' tendrían asegurados 1,65 millones, cobrando el resto en 2027.

Compensar otros impuestos

Sea como fuere, no se trata de una política nueva ni de la cual el Gobierno municipal del PP de Chueca haya renegado, con el argumento principal de que permite rebajar otros impuestos como el IBI o la plusvalía, antes mencionados. En este segundo concepto, por ejemplo, en 2022, hace cinco años, se recaudaron 164,4 millones de euros, mientras que en 2025 la cifra ya descendió por las bonificaciones a 32,9 millones y, en 2026, hasta junio se habían recaudado unos 14,3 millones, con nuevas condiciones como la bonificación del 95% para la transmisión (donación, herencia...) de segundas viviendas.

Pero esto último no exime ni acaba con la controversia en según qué decisiones. La operación que más polémica ha traído ha sido la de Vía Hispanidad, donde se quieren edificar hasta 470 pisos libres en los suelos que hoy ocupan el skate park y los campos de fútbol del Hernán Cortés. Los vecinos presentaron cerca de 2.000 alegaciones a la recalificación, récord en el consistorio, que han sido denegadas pero que han dejado en stand by el proyecto.

Suelos de Vía Hispanidad, junto al Pirulí, que han sido recalificados para venderlos por 50 millones y levantar hasta 470 pisos de lujo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

"De momento no la necesitamos y no la vamos a hacer ahora, pero el ayuntamiento no pierde su derecho a vender ese suelo y sigue siendo una posibilidad", dijo al respecto la alcaldesa en una entrevista con este diario en el mes de junio. Por esta operación se prevén ingresar 50 millones de euros que, de hecho, no están presupuestados en este ejercicio, de ahí las palabras de Chueca, pero que ni mucho menos están descartados para el futuro.

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Existen otros ingresos dentro del capítulo de las enajenaciones patrimoniales hasta completar los 32,2 millones proyectados, pero son más difíciles de cumplir salvo que surja una oportunidad. Concretamente, se presupuestaron 6,5 millones de ingresos por la venta de suelos de uso industrial y otros 800.000 euros por parcelas de uso productivo. Por ahora no hay previsiones ni proyectos anunciados.