Zaragoza instalará más de 9.600 placas solares en 39 colegios públicos: se podrán beneficiar los vecinos que vivan en un radio de 5 kilómetros

El Ayuntamiento de Zaragoza va a sacar a licitación en los próximos días un proyecto que permitirá cubrir hasta 39 colegios públicos de la capital aragonesa con más de 9.600 placas solares. El objetivo es mallar la ciudad con una red de autoconsumo energético que permita ahorrar dinero en la factura de la luz tanto al consistorio como a los centros educativos seleccionados y, además, a todos los vecinos que se apunten, con la condición de que vivan en un radio de cinco kilómetros, el máximo que marca la ley, y que abarca la práctica totalidad de la urbe zaragozana.

La intención es que los parques fotovoltacios estén operativos en las cubiertas a principios del curso 2027/2028. La duración del contrato, dividido en tres lotes y que no podrán adjudicarse a una única empresa, será de 15 años a contar desde su puesta en marcha. Después, las instalaciones revertirán al ayuntamiento. El precio máximo, mejorable a la baja, es de 6,4 millones de euros y podría repercutir en un ahorro energético de más de 322.000 euros anuales (4,8 millones en 15 años), que también podrían ser más en función de las ofertas.

En concreto, el consistorio pasaría de pagar el kilovatio hora de los 0,1756 euros que están marcados a día de hoy a 0,1 euros. En total, las 9.651 placas transformarán las 89 cubiertas que tienen los 39 colegios públicos. El concejal de Urbanismo y Energía, Víctor Serrano, ha asegurado que este proyecto va a significar "la mayor red de autoconsumo compartido del país".

Noticias relacionadas

El lote 1 cubrirá mayoritariamente la zona sur de la ciudad, con 2.837 placas solares distribuidas en 13 colegios de primaria e infantil y un precio de 1,8 millones de euros. El 2 cubrirá la zona norte, con 3,208 placas en 18 cubiertas de ocho centros públicos, con un coste de 2,1 millones. La tercera y última zona, más al este, tendrá un presupuesto de 2,39 millones para 3.606 placas en las 52 cubiertas de 17 colegios.