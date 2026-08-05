Zaragoza no se libra del ERE del 'Primark holandés': Zeeman cerrará su tienda en un popular barrio

La firma textil holandesa Zeeman cerrará finalmente 13 tiendas en España tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) iniciado en el mercado nacional. El pacto afecta a varios establecimientos repartidos por distintas comunidades autónomas y tendrá impacto también en Zaragoza, donde la compañía, conocida popularmente como el 'Primark holandés' prevé cerrar en los próximos meses su tienda situada en la calle Monasterio de Siresa, en el barrio de Las Fuentes.

El acuerdo definitivo fue firmado a mediados de julio por UGT, CCOO y Fetico, que han valorado de forma positiva el resultado de la negociación al considerar que mejora la protección laboral y económica de la plantilla afectada. El procedimiento de despido colectivo arrancó el pasado 1 de junio y, tras el periodo de consultas, se ha cerrado con una reducción del número de tiendas que Zeeman pretendía clausurar inicialmente.

La compañía planteó en un primer momento el cierre de 15 establecimientos, aunque finalmente la cifra se ha reducido a 13 tiendas. Según ha destacado UGT, el “esfuerzo negociador” ha permitido dejar fuera del ERE los locales de Burriana y Cartagena, que en el listado inicial figuraban entre los afectados pero que finalmente permanecerán activos.

La tienda de Zaragoza que cerrará Zeeman

En el caso de Zaragoza, el cierre afecta al establecimiento de Zeeman en la calle Monasterio de Siresa, ubicado en el barrio de Las Fuentes. La tienda forma parte de la lista de cierres totales comunicada durante el proceso del ERE, junto a otros puntos de venta de la cadena en Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Alicante, Barcelona y Girona.

La desaparición de este local supone un nuevo movimiento en el comercio de proximidad del barrio, donde las tiendas de precio ajustado tienen una clientela habitual. Zeeman, especializada en ropa básica, textil del hogar y productos económicos, había ganado presencia en España en los últimos años con una estrategia basada en establecimientos de barrio y precios bajos. El local de Las Fuentes fue uno de los primeros en abrir sus puertas en Zaragoza en el año 2020 junto a Arzobispo Domenech, Avenida San José, Avenida de Madrid y Santa Inés, todos ellos crearon 40 empleos en la ciudad.

Hace no tanto, Zeeman, con una amplia presencia en todo Aragón, abría una tienda en Zaragoza. Allá por 2024, el 'Primark holandés' abría un nuevo local en la calle Salvador Allende dando por fin el salto a la Margen Izquierda del Ebro. Tras confirmarse el adiós a su popular local de Las Fuentes, la compañía mantendrá abiertas sus tiendas en San José, Delicias, Centro, La Almozara, Fraga, Huesca y Teruel.

Las otras tiendas afectadas por el cierre

Tras el acuerdo alcanzado, las tiendas afectadas por el cierre son las de Lorca, Illescas, Albacete, Ciudad Real, Leganés, Madrid-Plaza de Toros, Elche en la calle Monserrate, San Vicente del Raspeig, Viladecans, Gavà, Barcelona-Espronceda, Salt y la citada anteriormente en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.

En cambio, los establecimientos de Cartagena y Burriana, que aparecían en la propuesta inicial de la empresa, quedan finalmente fuera del ERE después de la negociación con la representación sindical.

Indemnizaciones por encima del mínimo legal

El acuerdo también incluye una mejora de las condiciones económicas para las personas afectadas. La indemnización pactada será de 33 días por año trabajado, con un tope máximo de 24 mensualidades, por encima del marco legal mínimo previsto para este tipo de procedimientos.

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Además, la empresa abonará obligatoriamente 15 días de salario entre la fecha efectiva de salida y la finalización formal del contrato. En el caso de las adscripciones voluntarias puras, es decir, personas no afectadas directamente y sin permuta, se establece una compensación de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, bajo la fórmula de despido objetivo.