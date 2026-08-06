Los barrios más caros y más baratos de Zaragoza para comprar un ático: hasta 3.000 euros por m2 de diferencia

Vivir en las alturas en Zaragoza es todo un lujo. Buenas vistas, buena iluminación y una terraza envidiable. La fiebre por los áticos en la capital aragonesa es tal que prácticamente todas las promociones que se están construyendo desde hace unos años en la ciudad ya incluyen selectos pisos en la última planta. El 'pero' que le ven muchos interesados en adquirir una vivienda es su precio, porque por menos de 350.000 euros es difícil encontrar algo "digno" o convincente.

Alojarse en un penthouse se ha convertido en todo un lujo al alcance de unos pocos. Miralbueno, Parque Venecia, el entorno de la avenida de Cataluña, Rosales del Canal, la ribera o el barrio del AVE son las zonas más cotizadas, con viviendas 'premium' y de alta calidad que evitan uno de los principales problemas que, hasta hace unos años, presentaban los áticos: las temperaturas extremas de Zaragoza, con un sofocante calor en verano y un terrible frío aderezado por el cierzo en invierno.

Según la información facilitada por Curro Santacreu, experto analista del mercado inmobiliario aragonés y fundador y consejero delegado de Entreaticos, en el caso de la vivienda nueva los datos son muy homogéneos porque las propiedades son muy parecidas, con uno, dos o tres dormitorios y una terraza en la cubierta tan grande como el ático. La cosa cambia cuando se habla de segunda mano, ya que no se valora tanto la zona, sino otros factores como son "la discreción y el tamaño de la terraza, el programa del piso, su estado y la antigüedad del edificio".

Según esta agencia, hiperespecializada en la venta de áticos en Zaragoza, los áticos de segunda mano en la zona de los paseos Independencia y Sagasta el precio por metro cuadrado oscila entre los 3.000 y los 3.500. En cambio, si se trata de obra nueva ascendería hasta los 4.500.

Paseo Independencia de Zaragoza. / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

En cuanto al Casco Histórico, Santacreu lo divide en tres sectores. En el barrio de San Pablo la media está en torno a los 1.800 euros el m2, aunque "hay mucha heterogeneidad y por lo tanto es fácil encontrar precios mucho más altos". Si uno busca ático en la zona de Don Jaime, la calle Alfonso y todo su entramado tendrá que pagar hasta 4.000 euros el m2. Mucho más si se quieren vistas a la plaza del Pilar. En la Magdalena los precios rondan entre los 2.000 y los 2.500. Hay que tener en cuenta que en esta zona de la ciudad hay muy poca obra nueva.

El confinamiento cambió la tendencia del mercado y fue entonces cuando se empezó a valorar más el espacio del hogar y, sobre todo, la posibilidad de disponer de zonas al aire libre. "Fue entonces cuando se incrementó la demanda de los chalets y de los áticos", explicaba a este diaro el presidente del Colegio Oficial de API de Aragón y Soria, Fernando Baena, que estima que más del 90% de las nuevas promociones reservan la última planta para hacer un piso más lujoso y selecto, con tanta terraza como metros cuadrados tiene la vivienda.

La zona más lujosa de la Margen Izquierda

Cambiando de distrito, en la zona de Universidad el metro cuadrado escala hasta los 2.800 euros de media, siempre según las estimaciones realizadas por Entreaticos, simular a la del Actur. También en la Margen Izquierda aparece La Azucarera, donde es fácil pagar 3.000 euros por metro cuadrado.

En Rosales del Canal hay diferencias de unos 800 entre los áticos a estrenar y los de segunda mano. Para los primeros se están pidiendo hasta 3.000 euros por m2, mientras que se ya había tenido un propietario previo cae hasta los 2.200.

Más asequibles son zonas como San José, Montecanal, Torrero-La Paz, La Almozara o Las Fuentes, con precios que oscilan entre los 2.100 euros. Por debajo de los 2.000 euros aparecen áticos en el Arrabal, Delicias, Oliver o Valdefierro. Y muy por encima, hasta los 3.300 euros, se coronan los pisos en altura de Miralbueno, en pleno desarrollo.

El analista del mercado inmobiliario aragonés resume así el atractivo que tienen los áticos hoy en día: "tienen más luz, más sol, menos vecinos, más vida y más estatus", de ahí que en su agencia tarden apenas dos meses en vender un piso en altura.