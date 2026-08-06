La 'salchicha' de Zaragoza que pasó de ser un descampado a recibir a George Clooney y Schwarzenegger

Fue antes el barrio que el centro comercial, pero hoy la simbiosis es completa y parece complicado imaginarse a uno sin el otro. Grancasa se ha convertido en el centro neurálgico del Actur, ese barrio de Zaragoza que nació como "actuación urgente" (de ahí su nombre, ac-tur) para dar solución al problema de la falta de vivienda en la capital aragonesa y en el que hoy apenas quedan pisos libres. Fue en los años 70 cuando comenzó a planificarse este nuevo distrito y poco después las máquinas ya estaban trabajando el levantar los primeros bloques de viviendas. Sin embargo, el centro comercial no se inauguró hasta 1997, hace ahora 29 años.

Así, el barrio del Actur se diseñó en los 70 y fue durante los 80 cuando comenzó a construirse a un ritmo acelerado para que en los 90 estuviera ya casi completo. Entre 1982 y 1992, como atestiguan las imágenes que acompañan a este reportaje, el cambio del barrio fue brutal puesto que en apenas una década la ciudad pasó de tener en su margen izquierda unas cuantas calles asfaltabas que marcaban el límite de las parcelas para las futuras viviendas a un barrio que se convirtió en el hogar de decenas de miles de zaragozanos, muchos de los cuales salieron de los distritos tradicionales de la ciudad, envejeciendo los entornos de los que se marcharon. El Actur, eso sí, como después ocurrió con Valdespartera y ahora con Arcosur, se convirtió en el lugar perfecto para el desarrollo de familias jóvenes.

El Actur en 1982. / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

Con el barrio ya consolidado, seguía faltando algo y es que el Actur se diseñó atendiendo a un modelo de planificación urbana que optó por diferenciar las manzanas en función del uso que se le iba a dar. Así, las calles destinadas al uso residencial se dibujaron en perpendicular a dos avenidas centrales en medio de las cuales quedaban libres unos enormes solares que iban a destinarse a equipamientos.

Esos dos ejes principales, que cruzan el barrio de norte a sur y surcan las vías del tranvía, son la calle María Zambrano y Gertrudis Gómez de Avellaneda, dos arterias que dibujan lo que durante mucho tiempo se conoció como la 'salchicha' debido a su forma.

El Actur en 1992. / GRAN ARCHIVO ZARAGOZA ANTIGUA

Esa 'salchicha' fue el lugar en el que, en 1992, el Gobierno de la ciudad anunció que aprobaba el plan presentado por una agrupación de comerciantes para crear una gran superficie comercial. Aquel plan se hizo realidad en 1997. El 11 de marzo se inauguró el recinto, dejando atrás los tiempos en los que un descampado dividía en dos el barrio del Actur.

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Aquella apertura convirtió al Actur en un barrio consolidado en la ciudad e incluso les sirvió a los vecinos para recibir la visita de estrellas internacionales. El 27 de junio, con motivo de la apertura de las salas de cine del centro comercial, estuvieron en la fiesta de apertura de Grancasa los actores Arnold Schwarzenegger y George Clooney. Así, sobre los cardos que un día habitaron la parcela en la que los habitantes del barrio paseaban se levantó un centro comercial de los más exitosos de Zaragoza y que fue inaugurado por estrellas de Hollywood.