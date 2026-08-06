Una empresa de Zaragoza se lleva 40 millones del ministerio para producir hidrógeno verde

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha asignado 274,2 millones de euros del mecanismo de subastas como servicio para financiar la producción de hidrógeno renovable a cuatro proyectos ubicados en Castilla-La Mancha (2), Galicia y Aragón, que suman una potencia de electrolisis de 102,27 MW. La iniciativa aragonesa se encuentra ubicada en el municipio de Zaragoza y el beneficiario de la subvención es la empresa Accionaplug SL, que se llevará 40.895.512,50 euros del total repartidos.

Gracias a estas iniciativas y los fondos asignados, las empresas beneficiarias sustituirán la energía fósil por hidrógeno generado a partir de electricidad renovable, eliminando las emisiones de CO2. Un nuevo paso hacia la descarbonización de la industria española que permitirá, asimismo, reforzar la autonomía energética del país y reducir el consumo.

Los proyectos habían sido seleccionados en la tercera subasta general del Banco Europeo del Hidrógeno (IF25), pero quedaron fuera de las ayudas de Bruselas al superar el presupuesto comunitario habilitado. Para rescatar estas actuaciones, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad adscrita al ministerio, activó el pasado mes de mayo la segunda convocatoria nacional de subastas como servicio (AaaS), dotada con un presupuesto máximo de 440,5 millones de euros con fondos europeos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esta nueva convocatoria de ámbito nacional se enmarca en la estrategia del Gobierno para impulsar el hidrógeno renovable como una tecnología esencial para avanzar en la descarbonización de la industria, el transporte pesado y otros sectores con mayores dificultades para reducir sus emisiones. Asimismo, refuerza el despliegue del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (ERHA).

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Con estas ayudas, unidas a las de programas como H2 Pioneros, H2 Cadena de Valor, H2 Valles y varias oleadas de IPCEI (Proyecto Importante de Interés Común Europeo) son ya casi 3.000 millones los fondos del PRTR repartidos por IDAE al capítulo del H2 verde, clave en el proceso de descarbonización y en la creación de un completo ecosistema tecnológico e industrial asociado, según lo previsto en la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).