El Mundial con más incógnitas de la historia repercute en Zaragoza: "Hay decisiones geopolíticas muy por encima de un ayuntamiento"

Cada vez que Gianni Infantino habla, como se diría coloquialmente, sube el pan. El controvertido presidente de la FIFA, máximo organismo del fútbol mundial, ha vuelto al foco de la polémica, en el que permanece anclado desde hace tiempo, en las últimas horas. Y nuevamente ha sido por el devenir del Mundial 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal, con Zaragoza como una de las sedes más robustas de la candidatura española. Según el diario británico The Times, Infantino habría ofrecido al país alauita albergar la final, que el Stade Hassan II de Casablanca -ahora en construcción- se disputa con el Bernabéu y el Nou Camp.

El dirigente suizo vive probablemente su momento más delicado en una presidencia a la que ascendió en 2016, cuando dejó la secretaría general de la UEFA. Pese a que la FIFA desmintió horas más tarde el supuesto ofrecimiento a Marruecos, la polémica ha llegado a prácticamente todas las instancias, deportivas y políticas, con varias voces tanto en España como Portugal que ya piden desligarse de la organización conjunta de la cita de 2030, que está tornándose en el Mundial con más idas y venidas de la historia.

Unas polémicas que, indirectamente, tienen repercusión en Zaragoza, que ha apostado muy fuerte por ser sede, como en 1982, con una reforma del estadio de La Romareda en la que se van a invertir más de 160 millones de euros, gran parte de ellos procedentes del erario zaragozano y aragonés. "Es la pregunta más complicada de la mañana", ha reconocido este miércoles Víctor Serrano, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Zaragoza e interlocutor con la RFEF y la FIFA de la candidatura de la capital aragonesa.

Natalia Chueca y Víctor Serrano, con las bufandas con el logo del Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

"Evidentemente, nuestro interés permanece intacto", ha defendido Serrano, quien no obstante ha dejado claro que "hay decisiones que tienen que ver con la geopolítica que están muy por encima de la capacidad de influencia y de las responsabilidades de un ayuntamiento". Con todo, el portavoz del Gobierno municipal de Natalia Chueca ha reincidido en que Zaragoza es "una pieza en un proyecto que debe ser de país". Por ello, ha pedido ir "todos a una", en referencia a los Ejecutivos central y autonómico y al propio consistorio.

Un proyecto "de país"

Respecto a la final, como parte de esa "estrategia" única española, ha suscrito que el debate sobre su organización "no se sostiene". "Sería incomprensible desde todos los puntos de vista que la final no se jugase en España, en el Bernabéu o en el Nou Camp", ha agregado, recordando éxitos pasados como la final de la Libertadores que enfrentó a Boca y River en 2018 en Madrid, organizada "en solo siete días", las finales europeas recientes disputadas en San Mamés como la de la Europa League de 2025 o los Juegos Olímpicos de 1992.

Unas capacidades organizativas, logísticas, económicas y sociales a las que Serrano añade un quinto factor: el deportivo. "Somos la primera potencia futbolística del mundo. Plantear este debate a 15 días de haber ganado un Mundial es algo que se hace de forma interesada y obedece a que hay turbulencias en algunas altas instancias", ha sentenciado el concejal popular.

'Teaser' del Grand Stade Hassan II, que se construirá en Casablanca (Marruecos), con el objetivo de ser la final del Mundial 2030. / POPULOUS

Y es que la polémica en torno a la final es solo el último capítulo de un Mundial, el de 2030, sobre el que planean numerosísimos interrogantes. Hace tan solo unos días se deslizaban las intenciones de Infantino de privatizar el torneo, en una operación de la mano de inversores cercanos a Donald Trump que tuvo que descartar ante el rechazo de federaciones como la UEFA, que amagó con boicotear el torneo más importante del deporte rey.

Interrogantes con varias sedes

A su vez, desde otras sedes siguen deslizando un supuesto canon de 50 millones que la FIFA exigiría a las ciudades anfitrionas y del que Zaragoza dice no saber nada, más allá de todas las condiciones estrictas que el organismo suizo impone, tanto a nivel fiscal como publicitario. Famosa ha sido, de hecho, la imagen de Levis tapada por una lona en el estadio de Santa Clara (California) durante el Mundial que finalizó el mes pasado.

Mientras tanto, las distintas sedes tienen pendiente una visita de la FIFA en otoño (septiembre u octubre) que será decisiva, teniendo en cuenta que las ciudades anfitrionas deben confirmarse a principios de 2027. Aunque el número de partidos que acogerá cada una tampoco está claro, ya que Infantino, nuevamente, ha abierto la posibilidad a ampliar el certamen a 64 selecciones tras haber hecho lo propio, de 32 a 48, en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá que ha acabado con la segunda estrella en el pecho de la selección española.

Última visita de la FIFA a Zaragoza y las obras de La Romareda, el pasado 10 de marzo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Por el camino, eso sí, se han caído varias. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ya provocó un terremoto a principios de 2025 cuando dijo que Valencia debía estar "sí o sí". El interés de Las Rozas pasa por que entren tanto el Nou Mestalla como Vigo, siendo el primer caso muy factible. Quienes no estarán serán Gijón, que renunció antes de la primera criba precisamente por las condiciones que imponía la FIFA, Málaga y La Coruña.

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Gran Canaria tiene problemas con la renovación de su estadio que también la ponen en riesgo y existen dudas en torno a las sedes vascas, Bilbao y San Sebastián, que pueden acabar conformando una única candidatura. En este escenario, Zaragoza está muy bien posicionada. Siempre y cuando haya Mundial, claro.