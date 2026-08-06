Nuevo incendio en el vertedero de Zaragoza: ZeC pide explicaciones sobre la gestión privatizada de la planta

Segundo incendio en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) en lo que va de año. Según ha denunciado Zaragoza en Común, este nuevo incidente "no puede considerarse un hecho aislado, sino la consecuencia de una gestión marcada por la falta de control y de transparencia". "La planta está siendo investigada por el Seprona y por la Confederación Hidrográfica del Ebro, mientras continúan las denuncias por la acumulación de residuos sin tratar y por las deficiencias en su funcionamiento", han añadido fuentes de la formación.

Desde el Gobierno municipal han informado del incendio tras la denuncia de ZeC pese que ha ocurrido en unas instalaciones municipales como son el CTRUZ, que gestiona Urbaser en UTE con Vertresa. "Aclarar que se ha producido en el vertedero de cola, donde ha ardido una cantidad de residuos voluminosos, sin que haya ocasionado afecciones o daños importantes al resto de las instalaciones de la planta", ha explicado el ayuntamiento.

Estas mismas fuentes han detallado que hasta el lugar se han desplazado esta madrugada Bomberos de Zaragoza con un vehículo de mando y dos autobombas, "aunque no ha sido necesaria finalmente su intervención, ya que a su llegada la empresa concesionaria del CTRUZ había activado su propio plan de actuación y había controlado el incendio con sus propios medios, de tal forma que ha quedado completamente extinguido a lo largo de la mañana".

Responsabilidades

Pero para Zaragoza en Común han insistido en exigir responsabilidades a la UTE gestora y explicaciones al Gobierno de Natalia Chueca "sobre el estado de la instalación y las condiciones en las que se está gestionando esta concesión municipal".

"Desde ZeC llevamos meses denunciando que el ayuntamiento no está ejerciendo un control efectivo sobre la concesión. Resulta inaceptable que los inspectores municipales no puedan acceder al interior de la planta para desarrollar plenamente su labor de fiscalización, una situación que hemos trasladado reiteradamente en las comisiones municipales", han recordado desde la formación, una situación de la que también dio cuenta este diario. Trabajadores de la propia planta de tratamiento, así como funcionarios municipales, critican la opacidad en la gestión de los residuos y la poca capacidad de control que tienen sobre la actuación de la empresa.

Noticias relacionadas

Asimismo, desde ZeC denuncian que "pese a los millones de euros invertidos en las instalaciones durante los últimos años, los resultados son cada vez peores: lejos de mejorar el tratamiento de los residuos, aumenta la cantidad de basura que termina depositándose en el vertedero". "Zaragoza en Común reclama una investigación exhaustiva de lo sucedido, la máxima transparencia sobre la gestión de la planta y un control público efectivo que garantice la seguridad de las instalaciones y una gestión adecuada de los residuos de la ciudad", han zanjado.