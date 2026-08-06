Ya es oficial: el festival de cerveza en Zaragoza que repite y cerrará el verano

Zaragoza es una ciudad conocida por su gran variedad de comida y bebida, sobre todo destacando por sus tapas y sus múltiples opciones de cervezas. Al fin y al cabo, es la cuna de una de las cervezas con más reconocimientos a nivel internacional. Es por esto que no resulta sorprendente saber que Birragoza, el festival de cervezas artesanas típico de la capital aragonesa, vuelva a ser uno de los planes estrella de este verano.

Aunque se desconocen muchos de los detalles, sí que se conocen las fechas y el lugar en el que ocurrirá. Será los días 28 y 29 de agosto en la plaza San Agustín. Como novedad de este año, el festival organizado por la asociación BirrAmigos en colaboración con Cervezas Artesanas Lupulus y con apoyo del ayuntamiento de Zaragoza se traslada al patio interior del Centro de Historias, manteniendo su situación en la plaza.

El festival, que se encuentra en su decimotercera edición, se comenzó a celebrar en el año 2012. Este fue el momento en el que Zaragoza se situó en el mapa nacional de las cervezas artesanas, ya que hasta este momento eran pocos los productores y distribuidores de esta bebida. Desde hace años, este evento tiene en mente a las personas que tienen distintas restricciones alimenticias: cuenta con opciones de comida vegetariana, vegana y sin gluten; además de opciones de cerveza sin alcohol y sin gluten. Esto permite que todo el mundo pueda disfrutar sin límites ni preocupaciones.

Un vaso del Birragoza. / Servicio Especial

Cómo funciona: todos los detalles

Aunque aún se desconoce si la organización realizará cambios en esta última edición, el modelo lleva siendo similar durante muchos años. Birragoza no cuenta con una entrada al uso, sino que es necesario adquirir un bono, que el año pasado costaba 6 euros. Este proporciona un vaso conmemorativo, necesario para que se sirva la cerveza en los distintos puestos; una guía, tanto física como digital, con información sobre las cervezas; y una primera consumición a canjear en cualquier cervecería.

A pesar de que esta consumición se pueda canjear en cualquiera de los distintos puestos, existen algunas clases de cerveza especiales que no son canjeables. El funcionamiento del evento es simple: en cada stand se servirán distintas opciones de cerveza, las cuales se pueden ver en la guia; se pedirán las opciones que se quieran y se abonarán en el acto. En la guía se incluyen las diversas cervecerías, junto con los tipos de cerveza que tienen y sus precios.

Un cartel lleno de triunfos

Aunque todavía no se conoce el cartel definitivo, sí se sabe que se contará con más de 150 opciones de cervezas, con un mínimo de 16 cervecerías distintas, tanto locales como nacionales e internacionales. La organización no ha adelantado mucha más información ahora, pero se irá revelando en sus redes sociales conforme se vaya acercando la fecha del evento.

Noticias relacionadas

Además de las cervezas, el festival mantiene otros elementos que lo han hecho reconocido entre el público. Contará con foodtrucks, DJs que ambientarán el evento con música en directo y catas guiadas por sumilleres especializados en el campo. Junto a la información por revelar se incluye la distinta música en directo que habrá en el festival.