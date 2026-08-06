Las reservas en los puntos oficiales de Aragón para ver el eclipse alcanzan por el momento el 20% del aforo

Aragón, en casi toda su gran extensión, va a ser uno de los mejores lugares de España y el mundo entero para ver el eclipse del próximo 12 de agosto. Las Administraciones llevan meses, incluso más de un año, preparando todo el dispositivo para ese día y es que se espera que sean muchísimas las personas que lleguen hasta la comunidad para observar este fenómeno astrológico. Las previsiones más al alza establecían que hasta cuatro millones de personas podían entrar en Aragón para ver como la Luna tapa el Sol, una cifra similar a la cantidad de turistas que recibe Aragón a lo largo de todo un año. Sin embargo, ese pronóstico parece haberse quedado atrás y las cifras de visitantes van a ser mucho más discretas y asumibles. "Casi mejor", apunta el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero.

Para tratar de concentrar al mayor número de personas en ciertos lugares vigilados y evitar la dispersión, el Gobierno de Aragón ha habilitado cuatro puntos oficiales de observación que suman un aforo para 15.000 vehículos en total. Y según explica clavero, las reservas cubren actualmente un 20-25% de ese límite, lo que son unos 3.000 vehículos. Esos cuatro lugares son MotorLand Alcañiz, Épila, Calamocha y Javalambre y solo este último se prevé que se pueda llenar, al ser también el que menos aforo tiene. "La previsión es que el resto se queden en torno a ese mismo porcentaje, un 20% o un 25%", explica Clavero.

La cifra de reservas, no obstante, ha ido creciendo en las últimas semanas y aún quedan algunos días más para poder reservar. Hace diez días, el 25 de julio, el número de plazas cogidas era de 1.321 coches, un dato que según decía el Gobierno de Aragón reflejaba "una evolución positiva en las inscripciones" y confirmaba que "una parte de los visitantes está optando por organizar su desplazamiento a través de espacios preparados".

El ritmo de reservas, eso sí, se ha ido incrementando cuando se ha ido acercando la fecha. Más de la mitad de las personas inscritas a finales de julio se habían registrado durante ese mismo mes y la semana del 13 al 19 fue la de mayor actividad, con 916 personas inscritas en siete días. Por cada reserva, la media entonces era de 3,44 personas inscritas, por lo que las aproximadamente 3.000 reservas que hay ahora podrían equivaler a unas 10.320 personas en estos puntos oficiales de observación, una cifra que ya está bien para pueblos que, en algunos casos, no llegan a esa cifra de habitantes.

No obstante, los datos reflejan, explica el director general de Emergencias, que tenían razón los que en un primer momento apostaban por la parte baja de la horquilla y es que en un primer momento se hablaba de entre 300.000 y 4.000.000 de visitantes, un margen amplísimo que ha obligado a sobredimensionar el operativo. Y es que más vale prevenir que curar. Aunque eso sí, en caso de que se hubieran cumplido (o que se cumplan) los peores o mejores pronósticos, depende de para quien, y hubieran sido millones los visitantes que hubiera recibido Aragón en un par de días, Clavero es claro: "No caben", ríe. Así, las previsiones en estos momentos marcan que serán unas 300.000 las personas que lleguen a la comunidad para contemplar este fenómeno astronómico.

Los puntos oficiales

En los cuatro puntos oficiales de observación antes mencionados el Gobierno de Aragón se ofrecerán toda una serie de servicios básicos y sanitarios, además de lugares en los que protegerse a la sombra. Se ofrecerán además charlas y talleres con contenido científico e incluso se proyectarán el eclipse en directo por si las nubes no permiten verlo desde los lugares designados. Asimismo, estos emplazamientos contarán con dispositivos LightSound que permitirán a las personas con discapacidad visual experimentar este fenómeno astronómico a través del sonido.

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«El Gobierno de Aragón pide a todas las personas interesadas en observar el eclipse que no improvisen, que consulten la información oficial, que realicen su reserva con antelación si van a desplazarse a uno de los puntos habilitados y que sigan en todo momento las recomendaciones de Protección Civil», afirmó ya hace unos días el director general de Interior, que recordó que el principal objetivo «es que el eclipse pueda disfrutarse de forma segura, ordenada y responsable».