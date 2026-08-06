Zaragoza destinará este verano 1,7 millones de euros en la Operación Coles 2026, que llegará a 58 centros públicos

La Operación Coles 2026 del Ayuntamiento de Zaragoza supondrá este verano una inversión de 1,7 millones de euros en 116 obras repartidas por 58 colegios diseminados en 19 distritos y barrios rurales de la ciudad. Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha recordado que estas actuaciones de mantenimiento correctivo extraordinario y adecuaciones eléctricas vienen a completar las labores ordinarias de mantenimiento y conservación que ejecuta el consistorio.

"Son muchos edificios, construidos en su mayoría hace décadas, con muchos elementos que van envejeciendo y con muchos años de Gobiernos de izquierdas en los que se ha predicado sin dar trigo, ya que no se hizo la inversión y prevención que se requería", ha valorado Serrano, por lo que "nos encontramos con un gran esfuerzo económico en mantenimiento que debemos recuperar para poner al día las instalaciones".

"El ayuntamiento se hace cargo de los costes de limpieza, energía y mantenimiento correctivo o preventivo de los edificios" de los centros educativos públicos de Infantil y Primaria de la ciudad, si bien son de titularidad autonómica, a quien corresponde las obras constructivas de más envergadura consideradas inversión (nuevos edificios o estructuras, cambios de cubiertas, nuevos sistemas de climatización, etc), ha explicado Serrano. "Los trabajos que se ejecutan desde el Consistorio no pueden superar los 50.000 euros por actuación ni tampoco abordar elementos de nueva construcción, dado que no pasarían el visto bueno del Servicio de Intervención municipal, ya que se considerarían inversiones, una competencia que no está en manos municipales", ha recordado el consejero.

"Todas estas obras, que van incrementándose cada año y de forma progresiva, se basan en las peticiones formales que realizan los equipos directivos de los centros educativos", ha apuntado Serrano, y "algunas de ellas eran reclamadas desde hace tiempo, y vamos atendiéndolas según la urgencia y la disposición presupuestaria", ha añadido el concejal.

Edad de los edificios

Por ello, aprovechando el verano, sin periodo lectivo de por medio y con las aulas vacías, el Ayuntamiento de Zaragoza aprovecha para hacer este plan extraordinario de obras correctivas destinadas a paliar o solucionar problemas de mantenimiento derivados de la edad de los edificios (pintura, ventanas, baños, averías en sistemas de climatización, carpintería, etc).

Estas obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones de los colegios públicos de Infantil y Primaria de la ciudad de Zaragoza supondrán este verano un esfuerzo inversor de 1,7 millones euros. El Ayuntamiento de Zaragoza terminará ejecutando 116 actuaciones en 58 centros educativos de 19 distritos o barrios rurales, si bien algunas actuaciones ya se han ido acometiendo desde primavera con el objetivo de solucionar las incidencias más acuciantes sin necesidad de tener que esperar al periodo estival, época en la que se ejecutan esta Operación Coles para reducir afecciones a la comunidad educativa. Y aun con todo ello, tanto la cifra económica como el número de centros es posible que aumenten a lo largo del año, dado que se reservan fondos para actuaciones más urgentes o de última hora.

Si se suman todas las líneas presupuestarias (limpieza, energía y mantenimiento, que deben sufragarse por el Ayuntamiento), "en el mandato entre 2011 y 2015, la inversión total fue de 21.020.475,27 euros; entre 2015 y 2019, se desembolsó 51.776.819,37 euros; en el mandato posterior, de 2019 a 2023, se subió la cifra hasta los 62.080.805,61 euros; y en tres años de este mandato la cifra económica destinada a colegios ya alcanza los 67 millones euros", ha desgranado Serrano, quien ha remarcado que "los datos, que no llevan a engaño y que son aportados por los técnicos municipales, muestran el compromiso indudable, contundente y claro de este Gobierno con las familias y la comunidad educativa pública de nuestra ciudad".

Por distritos

Por distritos, y atendiendo al orden de mayor a menor número de colegios beneficiados, el reparto de las actuaciones se distribuye de la siguiente manera:

Actur Rey Fernando y El Rabal lideran el listado con 8 colegios beneficiados en cada zona. En el caso del Actur Rey Fernando, se llevarán a cabo 17 actuaciones repartidas entre los CEIP Cortes de Aragón, Hermanos Marx, José Antonio Labordeta, Río Ebro y Josefa Amar y Borbón, los centros de educación especial (CPEE) Alborada y Jean Piaget —este último incluyendo su residencia—, así como el CPI Parque Goya. Por su parte, en el distrito de El Rabal se ejecutarán 15 intervenciones en los CEIP Cándido Domingo, Eugenio López y López, Hilarión Gimeno, La Jota, Lucien Briet y Tío Jorge, además de en el Colegio Público La Estrella y el Complejo Escolar Cándido Domingo.

Les sigue de cerca el distrito de Delicias con 7 centros docentes y un total de 16 actuaciones, que mejorarán las instalaciones de los CEIP Aljafería, Andrés Manjón, Antonio Beltrán Martínez, Emilio Moreno Calvete, José Camón Aznar, José María Mir y Monsalud. A continuación se sitúa el Distrito Sur, donde se realizarán 9 actuaciones en 5 centros educativos: los CEIP Montecanal y Valdespartera, el CPE Rosales del Canal, el CPI San Jorge y el Colegio Público Zaragoza Sur. En el distrito Universidad, las mejoras llegarán a 4 colegios con otras 9 intervenciones, beneficiando a los CEIP Cesáreo Alierta, Doctor Azúa y Recarte y Ornat, junto con el Colegio Público César Augusto.

Con 3 colegios beneficiados por zona se encuentran Torrero, con 5 actuaciones en los CEIP Domingo Miral, Luis Vives y Ramón Sainz de Varanda, y el distrito de San José, también con 5 intervenciones que alcanzarán a los CEIP Calixto Ariño y María Moliner, y al CPEE Ángel Rivière. Asimismo, contarán con 4 actuaciones en 3 centros los distritos de La Almozara (CEIP Jerónimo Zurita, La Almozara y Puerta Sancho) y Las Fuentes (CEIP Marcos Frechín y los colegios públicos Julián Sanz Ibáñez y Torre Ramona).

En el escalón de los distritos y barrios con 2 colegios en el plan de obras destaca por volumen de intervenciones el Casco Histórico, que concentrará 9 actuaciones entre el CEIP Santo Domingo y el CEIP Tenerías. En Oliver - Valdefierro se ejecutarán 6 reformas en el CEIP Fernando el Católico y el CEIP Jerónimo Blancas y Tomás Primaria; en Miralbueno se llevarán a cabo 4 actuaciones en los CEIP Julián Nieto Tapia y Julio Verne; mientras que en Movera se realizarán 2 intervenciones que alcanzarán al CEIP Juan Pablo Bonet y al CEIP Maestro Pedro Orós.

Finalmente, el listado se completa con aquellas zonas y barrios rurales donde las obras llegarán a un centro educativo. Así, se realizarán 3 intervenciones en el CEIP Guillermo Fatás de Santa Isabel; 2 actuaciones respectivamente en el CEIP Antonio Martínez Garay de Casetas, el CEIP Gustavo Adolfo Bécquer de Garrapinillos y el CEIP Fernández Vizarra de Montañana; y, por último, se ejecutará 1 actuación en el CEIP Gascón y Marín del Centro y otra en el Colegio Público de Peñaflor.

Tipos de obras

Las intervenciones recogidas en el plan extraordinario de mantenimiento correctivo son un total de 116 actuaciones, las cuales se estructuran en ocho categorías principales de obra destinadas a la mejora integral de las infraestructuras. El bloque que concentra el mayor volumen de trabajo es el de pintura, con 36 actuaciones que incluyen la renovación interior y exterior general de los edificios, el mantenimiento de vallados y cerrajería, la reparación de porches y fachadas, así como la limpieza y adecentamiento de diversas zonas comunes. Le siguen de cerca los trabajos de electricidad e iluminación, que suman 28 intervenciones enfocadas en adecuaciones y reformas eléctricas generales y de enlace, la unificación de suministros, la sustitución de luminarias deterioradas y la instalación de nuevas líneas para futuros equipos de climatización.

Por su parte, el ámbito de reformas, albañilería, baños y suelos abarca 22 proyectos, entre los que destacan la adecuación completa de aseos para profesores y baños de alumnos en patios y diferentes plantas, la sustitución de pavimentos levantados o muy deteriorados en aulas de distintas materias, pasillos, comedores, gimnasios y vestíbulos, además de la reparación de soleras, alicatados, frisos en escaleras y la insonorización de techos.

En materia de carpintería interior y exterior, ventanas y puertas, se llevarán a cabo 16 actuaciones encaminadas a la sustitución y restauración de ventanales de madera y aluminio, la reposición de vidrios y el cambio de conjuntos de puertas en aulas, salidas al patio y correderas de gimnasios, incorporando también la reparación de lucernarios y tragaluces en las escaleras.

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El plan se completa con diversas intervenciones técnicas especializadas: 5 actuaciones en instalaciones para modificar redes eléctricas interiores en su tercera fase, apoyar los sistemas térmicos y actualizar los cuadros generales de mando y protección; 4 intervenciones en techos para sustituir chapas y policarbonatos en mal estado o solucionar filtraciones en zonas de baños; y 3 obras de cerrajería y vallado centradas en la reparación integral de puertas exteriores y la elevación de barandillas en escaleras principales por motivos de seguridad. Por último, se ejecutarán 2 proyectos de rehabilitación de fachadas y patrimonio destinados a la restauración de balconeras de madera y ventanas en edificios históricos, como los situados en la calle Predicadores, en el colegio Santo Domingo.