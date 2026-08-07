Obras en Zaragoza: estas son todas las afecciones al tráfico previstas para la próxima semana

El Ayuntamiento de Zaragoza ha detallado este viernes la planificación de las obras y las afecciones a la movilidad previstas en la capital aragonesa para los próximos días, que se continuarán centradas en el asfaltado y algunas obras en cruces de vías, "aprovechando que el periodo estival es el mejor momento para reducir las molestias a los ciudadanos", según defiende el consistorio.

La avenida Goya será una de las que tendrá afecciones, ya que hasta el 1 de septiembre se prorrogan las obras del río Huerva para conectar los colectores de vertido. Para ello se ocupa el carril derecho en sentido Gran Vía y la acera entre el número 32 y la calle Martín Ruizangalda.

En el Portillo, una de las intervenciones más tortuosas para los ciudadanos, los trabajos en Anselmo Clavé provocan que, hasta finales de septiembre, se mantenga el cruce de calzada por fases a la altura de General Mayandía, habilitando el espacio ocupado por la mediana para garantizar en todo momento tanto el acceso desde el giro a la derecha como a la izquierda desde la arteria.

También han comenzado este viernes las obras en la calle Sádaba, donde se ejecutarán las aceras y la futura entrada a los garajes durante dos meses. Por ello, se corta la vía aunque se garantiza la entrada y salida de los badenes afectados desde la plaza de la Ciudadanía. Mientras, en el paseo María Agustín se cruzará la calzada de lunes a jueves a la altura de los números 1-3 de Anselmo Clavé, manteniendo un carril para ambos sentidos.

Avenida Valencia y nuevos asfaltados

Otra intervención cercana es la de avenida Valencia, donde esta próxima semana se mantienen las labores de mejora con nuevas fases de trabajo en la reforma integral. Para llevar a cabo los complejos cruces de servicios subterráneos y la pavimentación en la confluencia de la avenida con las calles Lérida y Fueros de Aragón durante tres meses.

En el paseo Sagasta, también en el centro, se registrará una intervención hasta el 12 de agosto por el asfaltado y la conexión a un sumidero. Durante los trabajos de asfaltado, el 11 de agosto (de 08.30 a 14.00), se ocupará además el carril anexo, garantizando el paso del tráfico únicamente por el carril derecho (que permitirá también continuar recto).

Asimismo, se van a incorporar 14 nuevos puntos a la campaña extraordinaria de asfaltado que se está ejecutando en Zaragoza durante el verano. Por ello, habrá nuevas afecciones en las calles Las Palmeras, Vega, Marconi, Homero, Barat, Pasteur, Fray Luis de León, Teodora Lamadrid, avenida Madrid (donde se ejecutan a su vez las obras de reforma integral), Jordana, Bolivia (en dos tramos), Berna, Oslo y Jorge Manrique.

A esto se suma la continuación de los trabajos de asfaltado, que finalizarán la próxima semana, en las calles Cejador Frauca, Joaquín Numancia, María Blasco, Teresa Salvo Puerto, avenida Cataluña, avenida América, paseo Cuéllar y camino de la Peseta.

Otras afecciones

Otras calles con afecciones serán Rodrigo Rebolledo, hasta finales de agosto, donde se ocupa parcialmente la acera y el carril izquierdo de circulación, con la prohibición de aparcar entre los números 23 y 25 y entre el 29 y el 31. En Batalla de Lepanto, hasta el día 14, una actuación relacionada con la canalización eléctrica provocará un cruce de calzada a la altura del paso de peatones del número 21. Se mantiene la circulación pero prohibiendo el estacionamiento en algunos puntos.

Por otro lado, desde esta semana se han puesto en marcha unas obras por una canalización eléctrica que durarán hasta finales de mes, desde la calle Jerusalén hasta Condes de Aragón. Se ocupa el carril izquierdo de circulación entre la calle Pedro III el Grande y el paso de peatones ubicado en el número 24-26, con prohibición de aparcar en la zona de estacionamiento anexa al carril ocupado.

En la calle Virgen se sustituirá el pavimento del 10 al 14 de agosto y se intervendrá en el saneamiento, cortando toda la vía entre las calles Prudencio y Manifestación. Y en Aries, desde el lunes y hasta el día 23, se ocupará la acera y el carril de circulación, con afecciones también para los peatones.

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Además de los puntos ya citados, hay otras afecciones previstas a partir de la próxima semana en carrera del Sábado (dentro de los trabajos del río Huerva), calle Manifestación, Tomás Zumalacárregui y Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles.