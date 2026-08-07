Cada vez más locales se convierten en viviendas en Zaragoza, con el doble de permisos concedidos en lo que va de 2026

La crisis de vivienda en la que está sumergido todo el país tiene su impacto en Zaragoza. Ante los elevados precios de las casas (en la capital aragonesa se están pidiendo 189.000 euros por un piso de obra nueva de 37 metros cuadrados en Las Fuentes) hay gente buscando fórmulas alternativas para dar con una morada que puedan permitirse. Y muchos han encontrado en los locales comerciales una oportunidad para construir su hogar ahorrándose algo de dinero. Esta posibilidad es legal en la ciudad desde 2021 y en los últimos meses ha experimentado un auténtico boom.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Zaragoza, en lo que va de 2026 se han aprobado 57 expedientes para reconvertir locales comerciales sin uso en un total de 83 viviendas. Desde 2021, cuando se modificó la normativa urbanística para permitir estas trasnformaciones, se han aprobado en total 204 licencias para construir 290 viviendas en bajos inicialmente reservados al comercio.

Las cifras registradas entre enero y julio dan cuenta de un claro aumento del ritmo de peticiones para convertir viviendas en locales y es que en los siete primeros meses de este año se han otorgado los permisos para construir el 28% del total de bajos residenciales que se han construido en Zaragoza desde que es legal hace ya cinco años. Es decir, en poco más de medio año se han concedido tres de cada diez licencias de las que se han dado en cinco años. Es más, en lo que va de 2026 se han creado casi el doble de viviendas en locales que en el mismo periodo de 2025, cuando se crearon 43.

Ejemplos de algunas reconversiones de locales en viviendas que ha ejecutado la empresa Glove Soluciones Residenciales. | SERVICIO ESPECIAL / El Periódico

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha recordado que esta norma se flexibilizó recientemente para poder ampliar las posibilidades de convertir locales en viviendas. Según ha declarado el responsable de esta área, "también es significativo que el 33,33% de los permisos que se han otorgado este año se hacen a ciudadanos particulares y casi otro 63% son a pymes locales" de arquitectura, diseño, decoración y/o gremios, "lo que da cuenta del perfil de este tipo de usuario de vivienda, alejado de grandes inmobiliarias y tenedores, y más enfocado en los ciudadanos que apuestan por residir en los barrios consolidados y tradicionales de la ciudad".

Por distritos, el análisis de los expedientes revela una clara concentración de la actividad en ciertos puntos de la capital aragonesa. A la cabeza se sitúa el barrio de Delicias con un total de 24 viviendas en lo que va de año. A una distancia considerable, la segunda posición la ocupa El Rabal, donde se contabilizan 14 inmuebles, seguido por el distrito San José, que cierra los puestos de cabeza con diez viviendas.

"Teníamos en la ciudad, según las estimaciones realizadas por el sector comercial, cerca de 1.800 locales vacíos, a veces durante mucho tiempo y sin expectativas de nueva ocupación, lo que producía un declive de la vitalidad y el atractivo de las calles y un deterioro de la escena urbana", ha explicado el concejal. Ante esta situación, "y siguiendo la tendencia urbanística europea de reaprovechar el patrimonio ya construido en la ciudad consolidada", Urbanismo se enfocó en "dar una nueva vida los edificios existentes y acomodarnos a las cambiantes exigencias del mercado y de la normativa para mantenerse en uso". "Es una excelente herramienta urbanística, que se extiende por todos los barrios de nuestra ciudad, y que se adapta a las realidades cambiantes de la vivienda y de la escena urbana", ha zanjado Serrano.

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Condiciones básicas

Las condiciones básicas para permitir este tipo de cambios de uso de los locales pueden consultarse a través de la página web del ayuntamiento en las secciones de Urbanismo y Planeamiento. En primer lugar, los bajos comerciales deben llevar sin actividad un mínimo de 36 meses (tres años) y deben contar con una altura mínima al techo de 2,5 metros. Además, deberán tener un mínimo de 45 metros cuadrados, a no ser que sea un local mayor de 140 m2, para los que entonces se exigen pisos de mínimo 55 metros cuadrados. Asimismo, se exigen una serie de condiciones con las salidas de humos, la ventilación de los espacios, la iluminación exterior, los zaguanes o que el local no se sitúe en una de las principales arterias de la ciudad o de protección comercial.