74.700 euros de entrada y una hipoteca de 777 euros para vivir en la calle Graus: el mapa de la vivienda de obra nueva en Zaragoza

Comprar una casa es un proceso que debería resultar ilusionante, pero con la situación del mercado inmobiliario y unos precios al alza, la situación puede llegar a resultar desesperante, pero no por las distintas opciones disponibles, que son muchas. También para los que quieren un piso de obra nueva, puesto que ahora mismo hay 82 promociones de pisos nuevos en Zaragoza según el portal inmobiliario web más utilizado. Y más de uno daría para un gag en redes sociales.

Dentro de esas 82 promociones cuesta encontrar alguna por debajo de los 200.000 euros. Tampoco los pisos de protección oficial estan por debajo de ese rango, aunque alguno se encuentra. La vivienda de obra nueva más barata de toda Zaragoza cuesta 179.000 euros y está situada en La Paz, en la calle León Moyano esquina con Maestro Oudrid, una calle más de un barrio tradicional de la capital aragonesa, si bien la descripción del anuncio parece entusiasmado con la ubicación y el inmueble que ofrecen: "Una oportunidad única de vivir en un espacio que combina diseño contemporáneo con una ubicación privilegiada y en un entorno pensado para el bienestar de sus residentes". Ahí es nada. Ni la asociación de vecinos de este barrio promociona tan bien sus calles.

Esos 179.000 euros sirven para comprarse un piso de 72 metros cuadrados (64 útiles) un tamaño que puede considerarse incluso grande si se compara con el siguiente inmueble de obra nueva más barato a la venta en Zaragoza. Se trata de una vivienda situada en un edificio al que han denominado sus promotores Residencial Los Sueños y que cuesta 183.000 euros (con garaje hay que sumarle 29.000 euros más). El pisito mide 44 metros cuadrados (37 útiles), por lo que el precio del metro cuadrado sale a 4.159 €. Eso sí, tiene aerotermia. Está "promoción exclusiva", como la definen sus vendedores, está situada en el número 3 de la calle Francisco de Quevedo, junto a la plaza Utrillas.

Parcelas en la avenida Cataluña de Zaragoza. / Rubén Ruiz

Dentro de la ciudad consolidada no hay muchas más opciones que estén por debajo de los 200.000 euros, aunque en barrios rurales como San Juan de Mozarrifar y Casetas se encuentran algunos inmuebles por 185.000 y 188.000 euros, respectivamente. Eso sí, son pisos de entre 55 y 76 metros cuadrados, nada de adosados a las afueras con jardín.

Si lo que uno busca es una casa grande y con espacios exteriores puede regresar desde los barrios rurales a la ciudad consolidada (o en proceso de). Este tipo de clientes encontrarán una opción en un dúplex que se vende en la parte nueva de La Jota, mirando ya a la ronda Hispanidad (calle Aires de Albada). Tiene 174 metros cuadrados y cuesta 439.000 euros, por lo que supera el medio millón de euros si se suman los impuestos y costes adicionales.

Zonas de expansión

La avenida Cataluña es otra de las zonas de moda en la capital aragonesa, con varias promociones levantándose al mismo tiempo en la que es una de las áreas de crecimiento de la ciudad. En esta vía al norte de la capital aragonesa el precio de los pisos oscila entre los 307.000 y los 335.000 euros. La primera cantidad sirve para comprar un piso de 99 metros cuadrados, un tamaño deseable para una familia con varios miembros. Eso sí, los progenitores han de asegurarse una buena fuente de ingresos.

Y es que según los cálculos que ofrece este portal web inmobiliario, para comprar un piso de 307.000 euros, que es lo más barato que se ofrece en la parte nueva de la avenida Cataluña, una zona aún por desarrollar, hay que aportar unos ahorros de 92.100 euros (el 30% del coste total). Pagando esa entrada una familia tendrá acceso a una hipoteca a 30 años con una cuota de 957 euros al mes (interés a tipo fijo del 2,2%). 92.100 euros de entrada y 957 euros al mes. Más los gastos de comunidad.

Eso mismo cuesta, 307.000 euros, el piso más caro de Arcosur, que es el barrio con promociones de obra nueva más barata si se comparan los tamaños de las viviendas y sus prestaciones. Eso sí, estás donde estás y cuentas, por el momento, con los servicios que cuentas. Pero claro, en el barrio de moda de la ciudad esos 307.000 euros te dan para comprar un ático de 236 metros cuadrados con garaje incluido. Lo más barato que se encuentra en esta zona en plena expansión es una VPO de 90 metros con garaje que cuesta 202.684 euros. Eso sí, solo queda un inmueble a este precio y hay que contar con que a partir de ya la vivienda protegida va a costar más tras el incremento del precio del módulo aprobado por el Gobierno de Aragón.

Terrenos del barrio de Miralbueno donde se construirán nuevos desarrollos urbanísticos. / Miguel Ángel Gracia

Para los que no quieran irse tan lejos y prefieran quedarse a vivir dentro de los límites que marcan los barrios tradicionales también hay opciones, aunque no en todos los distritos puesto que la disponibilidad de suelo es limitada y los precios, altos, aunque todo depende de la zona. En todo el Casco Histórico y el centro no se encuentra nada por menos de 376.000 euros. Esto cuestan los pisos más baratos que se están construyendo ya en la calle Gil de Berges, en una parcela que lleva tiempo abandonada entre la Audiencia Provincial y la iglesia de San Felipe.

Los más caros del centro son los que se están levantando sobre los restos del antiguo colegio mayor de la calle Lacarra de Miguel. Ahí se edifica una promoción cuyos precios comienzan en los 489.500 euros para pisos de dos habitaciones y 114 metros, algo no apto para todos los bolsillos.

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¿Qué puede comprar, entonces, un trabajador con un sueldo medio? Zonas como Delicias han sido tradicionalmente el hogar de los zaragozanos de clase obrera, así que puede ser un barrio por el que empezar a mirar. En este distrito, los pisos de obra nueva cuestan entre 189.000 (60 metros cuadrados en la calle San Antonio Abad) y los 469.600 euros (un dúplex sin garaje en la avenida Valencia). Si se busca algo intermedio, hay un piso en la calle Graus de 85 metros cuadrados, aunque interior, eso sí. Cuesta 249.000 euros, por lo que el trabajador que la compre deberá aportar, en cuestión, 74.700 euros para pagar la entrada para que se le quede una cuota mensual de la hipoteca de 777 euros para los próxmos 30 años.