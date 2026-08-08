Nuevo cierre de un negocio de decoración en el centro de Zaragoza: "Las tiendas pequeñas vamos a caer todas"

Cada vez cierran más negocios de decoración o similares, en gran parte por la apertura y popularización de distintas cadenas de decoración e interiorismo como pueden ser Ikea o Pepco. Este fue el caso de Montiel Decor el negocio familiar que bajó su persiana a finales del año pasado. El último caso de este goteo de cierres de pequeños comercios se encuentra en el centro de Zaragoza, en la calle Canfranc, número 6.

Se trata de Estudio de Decoración BDB, un negocio especializado en el diseño de interiores y la venta de muebles y otros objetos de decoración, como mesas, espejos, lámparas, etc. Este local lleva abierto más de 20 años y, actualmente, se encuentra en liquidación por su próximo cierre. La causa del cierre, como confesa su dueña, es por su jubilación, la cual se ha adelantado por la falta de clientes: "Me jubilo anticipadamente porque las cosas en las tiendas están mal".

Atribuye también, en parte, la culpa de esto al auge del comercio por internet: "La gente compra todo por internet en tiendas más grandes, como Ikea o Kave. Las tiendas pequeñas o especializadas vamos a acabar cayendo todas. Ha llegado el momento de poner el punto final a esta tienda y tomar un paso atrás".

La mayoría de los productos de la tienda se encuentran en liquidación / Laura Trives / EPA

El valor de lo auténtico, en peligro

En cuanto a la fecha del cierre, la dueña establece que no tiene un día concreto señalado, sino que sucederá "cuando se agoten las existencias". Menciona que puede ser cualquier día, ya que la DGA permite estar un año de liquidación.

Sobre el cierre masivo de tiendas de decoración, la dueña de BDB especifica su opinión de la situación a la que se ha llegado: "La gente antes apreciaba la calidad y lo único en la decoración de sus casas. El tener algo que nadie más podría tener. Ahora todos los muebles llevan número de serie. Es una pena esta situación".

Noticias relacionadas

El cierre de Estudio de Decoración BDB no es un caso aislado, es el reflejo de una reestructuración del comercio minorista en el centro de Zaragoza. Los pequeños negocios locales se tienen que enfrentar, cada vez de forma más notoria, a grandes cadenas y a la logística del comercio electrónico. Esto supone una reconfiguración del tejido empresarial en la capital aragonesa, ya que las tiendas no pueden hacer frente a la inmediatez del comercio online ni a la competitividad de los precios que presentan las grandes plataformas.