La marca turística de Zaragoza recibe dos prestigiosos premios internacionales, los "Óscar del diseño"

La nueva marca turística de Zaragoza, presentada en septiembre de 2025 para promocionar la ciudad en el mundo bajo el concepto 'Zaragoza, la ciudad donde todo sucede', ha obtenido dos premios Red Dot Design en la edición de 2026 del Red Dot Award: Brands & Communication Design, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos del sector y considerado como los "Óscar del diseño".

La identidad ha sido distinguida en dos categorías diferentes: 'Brand Design Identity. Branding Project', dedicada a los proyectos de construcción e identidad de marca, y 'Corporate Design Identity. Concept and Visual System for Promoting Tourism', que reconoce el concepto y el sistema visual desarrollado específicamente para la promoción turística. Este doble galardón supone un importante reconocimiento internacional para la estrategia de comunicación y posicionamiento turístico de Zaragoza y avala la calidad, la coherencia y la versatilidad de una identidad concebida para reforzar la proyección exterior de la ciudad.

Los trabajos presentados han sido evaluados por un jurado internacional formado por 30 especialistas procedentes de los ámbitos del diseño, la ciencia, los medios de comunicación y la consultoría. La diversidad profesional y cultural de sus integrantes permite valorar los proyectos dentro de un contexto internacional y atendiendo tanto a su calidad creativa como a su capacidad para comunicar y construir una identidad reconocible.

Los dos premios Red Dot se suman a la reciente designación de la marca turística de Zaragoza como finalista en la categoría de Marca de los European Design Awards 2026, uno de los principales reconocimientos europeos en el ámbito del diseño gráfico y la comunicación visual.

Un certamen con más de 70 años

El Red Dot Design Award cuenta con más de 70 años de trayectoria. Sus orígenes se remontan a 1955 y, en la actualidad, el distintivo Red Dot está reconocido internacionalmente como un sello de alta calidad en el ámbito del diseño. El certamen se divide en tres grandes disciplinas: diseño de producto; marcas y diseño de comunicación; y conceptos de diseño. La modalidad Brands & Communication Design, en la que ha sido premiada la marca turística de Zaragoza, se celebra desde 1993 y está dirigida a diseñadores, agencias y empresas consolidadas y emergentes de todo el mundo.

Los proyectos distinguidos se incorporan a los anuarios internacionales del certamen, a sus plataformas digitales y a las exposiciones organizadas en los museos Red Dot Design. El próximo 6 de noviembre se celebrará la ceremonia de entrega de premios en Berlín. Posteriormente, el 20 de noviembre se publicará el anuario internacional 'Brands & Communication Design' y el 10 de diciembre se inaugurará la exposición de los trabajos premiados en el Red Dot Design Museum de Essen, en Alemania.

Cómo es el diseño de Zaragoza

La marca turística premiada fue presentada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en septiembre de 2025. Su identidad se articula alrededor de una ventana con forma de Z, concebida para mostrar los atractivos, experiencias y acontecimientos de la ciudad y proyectarla como un gran escenario en el que conviven historia, patrimonio, cultura, gastronomía y creatividad.

Acompañada por el lema 'Aquí y ahora' y enmarcada en el concepto 'Zaragoza, la ciudad donde todo sucede', la propuesta va más allá de un logotipo. Se trata de un código gráfico y un sistema visual flexible y reconocible, capaz de adaptarse a diferentes campañas, formatos y públicos y de configurar una nueva manera de narrar y mirar la ciudad.

La identidad busca seguir consolidando la presencia de Zaragoza en los mercados turísticos nacionales e internacionales, generar orgullo local y transmitir la personalidad de una ciudad con más de 2.000 años de historia, marcada por su legado romano, islámico, mudéjar, barroco e ilustrado, pero también vibrante, abierta y creativa.

Su diseño pretende despertar la curiosidad y presentar Zaragoza como un destino cultural, patrimonial, gastronómico y urbano, poniendo en valor elementos diferenciales como ser la Ciudad de las dos Catedrales con La Seo y la Basílica del Pilar, la vinculación de la ciudad con Francisco de Goya, su condición de Capital Mundial de la Garnacha y su nombramiento por la Unesco como Ciudad Creativa de la Gastronomía, así como la capacidad para acoger acontecimientos de alcance nacional e internacional.

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El proceso de construcción del 'look and feel' de la marca lo realizó el diseñador David Ruiz, en un desarrollo creativo que incorporó talento local y en el que participaron diseñadores como Miguel Frago. Durante su presentación, la alcaldesa destacó que la nueva identidad debía convertirse en una herramienta para "proyectarnos, atraer talento, inversión y nuevos públicos".