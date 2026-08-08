El pequeño pueblo de Zaragoza que esconde una piscina municipal donde comer los mejores chips de torrezno de Aragón: "Un lugar con comida excelente y buenas vistas"

Las piscinas son algunas de las opciones favoritas de muchas personas a la hora de hacer planes en verano. Suponen una opción para refrescarse en estas épocas conocidas por el calor y las crecientes temperaturas, perfecta para juntarse con gente y salir de casa sin acabar asado por el calor. Por esto, las piscinas que cuentan con bares o restaurantes resultan idóneas para estos planes.

Este es el caso de Fuendejalón, un municipio en la comarca de Campo de Borja, que cuenta con un bar en su piscina. Este tiene una puntuación de 4,9 en Google Reseñas. Ofrecen servicio tanto de desayuno como de comida y cena, siendo un plan completo para cualquier hora del día. El bar/restaurante abre a las 09:00 h y, para la oferta de desayuno, cuenta con opciones desde una mini napolitana, distintos tipos de croissant o tostadas; todas ellas acompañadas de café para un despertar óptimo.

Para sus turnos de comidas y cenas, cuenta con una carta variada de raciones, hamburguesas, bocadillos y tostadas, entre otras cosas. Entre las raciones se incluyen opciones clásicas, como huevos rotos con jamón o patatas bravas; como otras menos vistas, como chips de torrezno o carpaccio de lomo con kikos. Las opciones más reclamadas, según la gestión del restaurante, son los calamares y los chips de torrezno. En cuanto a platos más elaborados, destacan los bocadillos, las hamburguesas y las tostadas; opciones confiadas y seguras que siempre están bien.

La piscina: todo con lo que cuenta

Las piscinas, conocidas por su habitual tranquilidad, son un espacio versátil y apto tanto para aquellos que quieran desconectar como para aquellos que quieran iniciarse en el mundo del deporte acuático. Esto se debe a que, durante esta primera quincena de agosto, la piscina de Fuendejalón cuenta con clases de aquagym los martes y los viernes. Estas pueden ser un plan perfecto para aquellos que quieran seguir haciendo deporte sin pasar excesivo calor.

Las instalaciones de las piscinas cuentan con una grande y otra algo más pequeña y con menos profundidad. Esta segunda está pensada para que los más pequeños puedan divertirse en el agua sin que los padres tengan que preocuparse en exceso.

Fuendejalón fomenta la actividad deportiva / Archivo

Qué ver en Fuendejalón

Fuendejalón está situado en un ambiente idóneo para el crecimiento de diferentes viñedos. Lo que lo convierte en el municipio perfecto para el cultivo de estos. La zona es conocida por la Denominación de Origen Campo de Borja y cuenta con diversas bodegas que configuran un entorno apasionante para los enófilos. Esto combina con su particular gastronomía, en la que destacan las verduras locales de temporada y distintos tipos de platos basados en carne, como jarretes y guisos.

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Fuendejalón cuenta con vistas impresionantes y un ambiente natural óptimo / Turismo Campo de Borja

Destacan por igual construcciones como la iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XVI y destacada por su remarcado estilo gótico y su torre con decoración mudéjar; o la ermita de Nuestra señora del Castillo, de estilo románico situada en pleno casco urbano. Estas edificaciones convierten al pueblo en un lugar significativo y con cierto interés para los amantes de la historia del arte.