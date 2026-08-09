De juguetería bendecida por un cura a funcionar 24 horas: el sorprendente cambio de un local con búnker del centro de Zaragoza

Es conocido por todos que los locales en el centro de una ciudad como Zaragoza tienen una rotabilidad muy alta, los negocios varían mucho dependiendo de la demanda que tengan en cada momento. Este es el caso de los múltiples locales que han abierto, y cerrado, en la esquina entre las calles Bernardo Fita y Cortes de Aragón.

En esta esquina se encuentra actualmente una máquina de vending abierta las 24 horas del día. Esta cuenta con opciones clásicas en estas, como bebidas energéticas, agua o distintos aperitivos. Algo característico que distancia a esta máquina del resto de opciones es una especial, esta contiene productos congelados como tarrinas de hielo o bolsas con cubitos de hielo. Esto hace que sea una buena opción disponible a todas horas para aquellos que necesiten los diversos productos con los que se cuenta.

Sin embargo, este negocio ha abierto hace poco, y antes se encontraban otro tipo de comercio. El más reciente era la juguetería Mundo Collection, la cual fue bendecida por un cura un mes tras su apertura. Esta tienda se especializaba en diversos juguetes, artículos de colección y productos de segunda mano relacionados también con el coleccionismo o con la joyería y las obras de arte. Uno de los especiales atractivos del comercio era que, en su parte inferior, contaba con un búnker que actuó como refugio aéreo durante la Guerra Civil.

Inauguración de la juguetería Mundo Collection en Zaragoza / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Un búnker de la Guerra Civil escondido bajo el comercio

Mundo Collection retomó en 2025 con un modelo de comercio similar al que cerró en 2020 y llevaba casi 60 años en ese local. Se trataba de la Juguetería Martínez, a cuyo encargado se le rindió homenaje en la apertura tras sus años de trabajo. Este antiguo propietario era Severo Martínez, quien acudió emocionado a la inauguración y vio cómo se desvelaba una placa de cerámica en la fachada en su honor, un homenaje que estuvo acompañado por el sonido de una traca de petardos. El encargado de revivir este local y liderar la etapa de Mundo Collection fue el emprendedor Miguel Ruiz, que buscó actuar además como intermediario para la compraventa y tasación de antigüedades.

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Pese a la nostalgia, la bendición del cura, la expectación del barrio y el atractivo de contar incluso con un búnker original de la Guerra Civil en su almacén, la rotación comercial que caracteriza al centro de Zaragoza volvió a imponerse. El comercio no logró perdurar en el tiempo y terminó bajando la persiana, dando paso a la actual etapa de máquinas de vending, comida y café.